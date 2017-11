Cristiano: "Pepe, Morata y James nos hacían más fuertes"

No paró Cristiano Ronaldo de pedir "tranquilidad" e insistir en la necesidad de "ser positivos", asumiendo, eso sí, que el Madrid ha entrado en "un mal momento" tras encadenar dos derrotas consecutivas: Girona (2-1) y Tottenham (3-1). Pero la estrella portuguesa también quiso revelar uno de los problemas que tiene actualmente el conjunto de Zidane. "Todos los jugadores que se fueron este verano nos hacían más fuertes. No es excusa, pero jugadores como Pepe, Morata y James nos hacían más fuertes", ha subrayado Cristiano.

"Los chicos son el futuro, pero son jóvenes y se nota la experiencia. No quiero decir que estos jugadores no vayan a hacer ese papel, pero son más jóvenes y es su primer año aquí con nosotros, pero no quiero ver esto como una excusa", ha precisado después el jugador blanco, quien no ha querido admitir que la plantilla es peor. Pero sí ha recalcado que el talento que se fue en el verano, que daba rendimiento inmediato, se nota ahora. "Además, nos hace falta Bale, Carvajal. Con todos el equipo es más fuerte", ha comentado el delantero portugués.

Sobre su falta de gol, ha sido también contundente. "Estoy súper contento y súper tranquilo, no voy a hablar de eso. Las estadísticas están ahí. Pones Cristiano Ronaldo y goles en Google y sale eos, no me preocupa nada", ha dicho el delantero blanco, quien vive una curiosa contradicción: lleva seis goles en los cuatro partidos que ha jugado de Champions, pero solo ha marcado uno en los seis encuentros de Liga que ha disputado.