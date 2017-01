El Comité Técnico de Árbitros estudia denunciar a Piqué

"Ya sabemos cómo funciona esto», proclamó Gerard Piqué, el central del Barcelona, todavía en San Mamés cuando estaba a punto de abandonar Bilbao. Lo que no sabía entonces el azulgrana es que el Comité Técnico de Árbitros le iba a investigar por esas palabras. Se marchó indignado por «dos penaltis claros» que no pitó el colegiado andaluz Fernando Borbalán y ahora, en cambio, los indignados son los árbitros. «Queremos jugar al fútbol y no a la ruleta, que es lo que provocan estos arbitrajes. Esperamos que suban su nivel», reclamó Piqué, desconociendo que esa ruleta le puede afectar ahora porque el colectivo arbitral, según informó la Cadena COPE, se reunirá este lunes para investigar a Piqué.

Anda acostumbrado el central a situaciones de este tipo porque en marzo del 2013, justo después de un clásico contra el Madrid, reclamó un penalti de Sergio Ramos a Adriano haciendo el gesto de las esposas. Eso le costó otra investigación del Comité de Árbitros porque Piqué no solo hizo ese gesto sino que después lo argumentó con palabras.

«Sabemos que cuando venimos aquí al Bernabéu tenemos que ser infinitamente mejor que ellos porque si el partido es igualado entra el árbitro». El árbitro era entonces Pérez Lasa; ahora fue Fernández Borbalán. Pasan los años, pero todo, según Piqué, continúa igual.

CRÍTICAS A TVE

El central, antes de llegar a Barcelona, una vez encajada la primera derrota copera en la época de Luis Enrique, también se indignó con el programa Estudio Estadio de TVE. Expresó su malestar el defensa azulgrana por dos asuntos que había abordado este programa en su cuenta de Twitter. «Un par de preguntas de una televisión pública en menos de un mes... Felicidades», escribió Piqué en esa red social refiriéndose a los dos mensajes que ha lanzado recientemente Estudio Estadio en Twitter.

Un par de preguntas de una televisión pública en menos de un mes... Felicidades @EstadioTVE 👏👏👏 pic.twitter.com/D1EpLPikvl — Gerard Piqué (@3gerardpique) 5 de enero de 2017

«Preguntamos, ¿es una falta de respeto que el Barcelona haya dado vacaciones a la MSN y a Piqué?», se cuestionaba antes del duelo copero de vuelta con el Hércules. «Ahí va la pregunta, ¿a quién ha perjudicado más Fernández Borbalán?», cuestionaba el programa de TVE marcando tres opciones: Athletic, Barcelona o ninguno. Para Piqué, no existe duda alguna. Ni siquiera debate.

Zidane, en cambio, no está para esos asuntos. «Ni lo miro ni quiero entrar en este debate», proclamó el técnico del Madrid, esquivando cualquier arista polémica. «Es siempre lo mismo, lo de los árbitros no voy a comentarlo. Es muy difícil su labor», recalcó el entrenador francés. Los árbitros, sin embargo, sí que están dispuestos a perseguir a Piqué. Primero lo investigan y luego decidirán si piden sanción (suele ser económica) para él.