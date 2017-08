Carrión ensaya su primer once

Con la pretemporada en sus últimos estertores, se acaba el tiempo de las probaturas y llegan los primeros ensayos con fuego real. Luis Miguel Carrión, entrenador del Córdoba, ha dejado atrás algunos experimentos como los de colocar a Pinillos o Edu Ramos en el eje de la zaga para trabajar con un once tipo de garantías frente al Cádiz (el próximo sábado a las 20.30 horas en El Arcángel).

Ayer, en el entrenamiento en el estadio califal, el técnico barcelonés dividió a sus hombres en dos equipos de once jugadores que disputaron un partidillo a campo completo. Aunque mezcló a teóricos titulares con suplentes más o menos asegurados, una lectura profunda permite extraer conclusiones sobre el equipo que la mente del entrenador barrunta para el debut liguero ante el conjunto amarillo.

Así, en portería no hay dudas de que el último fichaje cordobesista, el serbio Igor Stefanovic, será de la partida, ya que Pawel Kieszek continúa en proceso de recuperación de su lesión en la mano derecha. Joao Afonso y Josema fueron pareja de centrales en uno de los dos equipos. Ambos también fueron de la partida en el amistoso ante el Extremadura, del pasado sábado, en el que Carrión dispuso un equipo con los teóricos titulares.

En los laterales, y en el equipo contrario, jugaron juntos Pinillos y Fernández. Con Loureiro y Víctor Mena aún un escalón competitivo por debajo, tanto el riojano como el cordobés cuentan con muchas papeletas de formar parte del primer once de la temporada. La defensa, por tanto, cambiaría totalmente respecto a la que acabó la pasada campaña.

En el centro del campo, el trivote formado por Edu Ramos, Javi Lara y Aguza no tiene discusión, a pesar de que hombres como Vallejo o Markovic han apretado fuerte esta pretemporada. En las bandas jugaron juntos Javi Galán y Alfaro. Ambos han sido dos de las sensaciones del verano y su titularidad parece consolidada, pese al cartel y el nivel técnico de Jaime Romero. Y es en la punta del ataque donde hay más debate, ya que Jona vino para ser el delantero referente pero Sergi Guardiola ha cosechado una gran pretemporada con seis goles en su haber (el doble que el hondureño).

Avanza la semana y Carrión va despejando incógnitas del que será su primer once de la temporada 2017/18.