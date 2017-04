Carolina Marín cede ante la número uno

La taiwanesa Tai Tzu Ying, la actual número uno del mundo, derrotó este domingo, por un doble 21-15, a la española Carolina Marín en la final del Abierto de Singapur de bádminton.

La jugadora asiática refrendó su superioridad ante Carolina Marín quien, en la reedición de la final del Abierto de Malasia disputada hace siete días en Kuching, volvió a sucumbir ante Tai Tzu Ying.

Menos oposición que entonces encontró la taiwanesa. En apenas 38 minutos, por un concluyente 21-15 y 21-15, cerró la conquista de su tercer título del año. Previamente, ganó el prestigioso All England y el Abierto de Malasia. Este último, ante Carolina Marín.

El éxito le sigue siendo esquivo a la onubense, finalista de tres torneos en las tres últimas semanas. Si la india Pusarla Venkata Sindhu se erigió en su verdugo en Nueva Delhi, en las dos últimas citas del calendario Tai Tzu Ying impuso su juego ante la vigente campeona olímpica, mundial y europea de la disciplina.

Derrotada en las tres finales que ha disputado en 2017 -en el Abierto de Alemania llegó asimismo a la final pero no compitió por lesión-, la española tratará de conseguir un nuevo título continental entre los días 25 y 30 de abril en Dinamarca.

Carolina Marín se presentará en la localidad de Kolding con un ilusionante bagaje de tres finales en sus tres últimos torneos.

Aunque no pudo cerrar la gira asiática con títulos, sí demostró su recuperación después de su decepcionante actuación en All England, donde cayó en cuartos de final.