El base Carlos Gracia se acerca al Yosíquesé

El técnico Rafa Sanz ya ha empezado a trabajar en la plantilla del Yosíquesé de la próxima EBA de baloncesto. Uno de los jugadores en cartera es Carlos Gracia, un base de 18 años, formado en la cantera del actual Ciudad de Córdoba, que acaba de salir de las bases del Betis. En Sevilla fue internacional sub 14, sub 15 y sub 16. Previsiblemente entrará en el equipo del Yosíquesé.