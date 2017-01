Julio Diamante y el Festival de Málaga, los Asecan de Honor

La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, Asecan, celebrará el próximo sábado 28 de enero la gala de entrega de los Premios Asecan del Cine Andaluz 2017 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, en una ceremonia que cuenta con la colaboración oficial de la Fundación SGAE. Además de la entrega de los galardones que distinguen los trabajos cinematográficos andaluces del pasado año, Asecan concederá el Premio de Honor 2017 al cineasta gaditano Julio Diamante como reconocimiento a su dilatada y aplaudida trayectoria profesional, y al Festival de Málaga, Cine en Español, que en el 2017 celebra 20 años de trayectoria.

Por su parte, según una nota de prensa, el veterano exhibidor y productor malagueño Francisco Gómez Reyes recibirá el Premio Asecan Industria-Aedava. Por cuarto año consecutivo, y en virtud del convenio firmado, la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía (Aedava) concede este premio con el fin de reconocer una personalidad o institución relacionada con el campo de actuación de la distribución y la exhibición en Andalucía.

Julio Diamante nació en Cádiz el 27 de Diciembre de 1930 y en su filmografía destacan los mediometrajes El Proceso (1995), La Lágrima del Diablo (1961) y Velázquez y lo velazqueño (1962); así mismo los largometrajes Los que no fuimos a la guerra (1962), Tiempo de amor’(1964), El Arte de vivir (1965), Sex o no sex (1974) y La Carmen (1976). Para televisión ha dirigido once filmes entre los que pueden destacarse Vicente Escudero (1968), El Obispo leproso (1974) y Martín Fierro (1976). Sus películas han sido seleccionadas para Festivales como Venecia, Berlín, Locarno, Nueva York, Pésaro, Valladolid o San Sebastián.

Por su parte, el Festival de Málaga nació en 1998 y en cada una de sus ediciones ha mantenido sus objetivos de favorecer la difusión y promoción de la cinematografía española, que Málaga sea un referente a nivel nacional e internacional en el ámbito de las manifestaciones cinematográficas y contribuir al desarrollo de Málaga como una ciudad abierta y cultural. Por otro lado, contribuye «poderosamente», apunta Asecan, al desarrollo del cine en español presentando sus mejores producciones.