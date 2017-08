Vecinos llaman al civismo de los dueños de perros en Levante

La asociación vecinal La Unión de Levante estudia realizar una campaña de concienciación sobre el el uso del Parque Elena Moyano (Madre Coraje), el popularmente conocido como Los Teletubbies, una zona verde largamente reivindicada por el vecindario, en donde la numerosa presencia de visitantes con perros sueltos ha dado pie a quejas vecinales.

El problema no es nuevo en Levante ni está restringido al propio parque, como reconocía ayer desde el vicepresidente de la AV, Francisco Téllez; al vocal Pedro Ruiz o el expresidente de la entidad, José Carmona. Sin embargo, la campaña de concienciación, explica Téllez, será una de las prioridades del colectivo para el próximo año, informa Téllez. Eso sí, no se contempla reclamar que se habilite en el parque un área canina, que, estiman, lejos de solucionar el problema podría multiplicar las incomodidades. No faltan las voces desde la AV que piden más vigilancia de la policía local sobre el parque.

Al respecto, el teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, recordaba ayer el esfuerzo que realiza la Policía Local para vigilar zonas verdes públicas, pidiendo colaboración ciudadana y que se llame al 092 cuando los propios ciudadanos detecten situaciones incívicas o suceptibles de ser una infracción.