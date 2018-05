Urbanismo concede un 73% más de licencias para veladores que hace un año

La Gerencia de Urbanismo ha autorizado hasta ahora el 45% de las 539 solicitudes de licencias para instalar veladores que le han llegado para este año, lo que se traduce en un 73% más que en el 2017. Ese es uno de los datos ofrecidos ayer por Urbanismo a los asistentes a la mesa de veladores, el grupo de trabajo que se ha reunido en varias ocasiones, la última hace siete meses. Según los datos facilitados por Urbanismo, hasta primeros de este mes el organismo municipal ha recibido las solicitudes de 539 establecimientos, más o menos las mismas que el año pasado. La diferencia está, según el organismo municipal, en que el ejercicio pasado por estas mismas fechas solo había autorizado el 25% de las peticiones recibidas. De hecho, el presidente de Urbanismo, Pedro García, aludió a la «eficacia» lograda al pasar de dar permiso a 138 locales en el 2017 a los 240 del 2018, es decir, un 73% más.

Estas no serán las únicas licencias concedidas, ya que el organismo municipal seguirá otorgando y, de hecho, tiene una treintena de permisos preparados. Hay que recordar que el plazo que expiró en marzo para pedir licencia afectaba solo a las zonas ordenadas (las más controvertidas). De cara al próximo año, Urbanismo ha decidido adelantar tres meses el plazo para la petición de licencias para instalar mesas y sillas, que se abrirá el 1 de octubre.

En la reunión, y según expuso García, se aludió al trabajo de las cuatro mesas técnicas celebradas desde noviembre, que han ordenado zonas como Agrupación de Cofradías, San Hipólito, Tendillas, plaza de la Oca y calle La Plata, y que tienen casi lista la nueva configuración de La Corredera, avenida de Barcelona, Flor del Olivo y San Nicolás. La próxima mesa técnica se centrará en la plaza de El Moreal, a la que se sumarán Gran Capitán, la plaza de Matías Prats y Antonio Maura.

Entre las tareas pendientes están, según García, «hacer más visible» lo ya ordenado para «que todo el mundo tenga claro qué y cómo» se ha hecho, «qué tipo de establecimientos están autorizados y cuáles no y por qué». Una vez más García insistió en «actuar sobre aquellos que no tienen licencia» y evitar la competencia desleal. Aunque reconoce los avances que se han producido en zonas como La Corredera, la calle La Plata, San Hipólito o el bulevar de Gran Capitán, es consciente de que hay más espacios en los que «hay que seguir» trabajando. Además, dejó claro que «las zonas ordenadas no se pueden desordenar», por lo que «hay que estar muy en lo alto» de ellas.

Hosteleros y vecinos/ El presidente de Hostetur, Francisco de la Torre, echa en falta en la mesa de veladores la presencia del área de «Seguridad, que debería estar porque es una pata importante y a la hora de actuar tiene que reflejar los mismos acuerdos que estamos adoptando». Entre las demandas realizadas por Hostetur, destaca la «declaración responsable para la instalación de veladores» y «que se pueda hacer, en vez de por número» de mesas y sillas, «por zonas acotadas por metros cuadrados».

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano y vocal de Ciudad Física de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, dejó claro que en veladores hay dos caminos, el del «diálogo» o el de «ir a la denuncia, a la Fiscalía y donde haga falta». De momento, y atendiendo a lo logrado en la mesa de trabajo, opta por el primero aunque denuncia «lentitud en los resultados» y «falta de contundencia en el control de los sitios ordenados en los que hemos llegado a acuerdos». De Gracia reclamó a Urbanismo que prosiga con la retirada de veladores y otros elementos que se quedan en la vía pública de forma permanente. «Creemos que es un error», por lo que insiste en actuar en el Vial Norte o en la plaza Matías Prats, donde se acumula el material «y el propietario debe buscar un lugar donde guardarlo». Otra de las demandas vecinales es intervenir en las zonas aledañas a espacios como la avenida de Barcelona.

Por su parte, A Pata pidió actuar en casos puntuales que afecten a recorridos peatonales.