«Te enciendo una bombilla con 4 limones»

«¿Quieres ver cómo enciendo una bombilla LED con cuatro limones o 4 patatas?, «¿cómo se genera un tornado en una botella de agua?», «¿sabes si en Marte se puede oír el sonido de un arpa?, ¿cuánta azúcar contiene una lata de tónica?, ¿cómo hacer que un clavel blanco se vuelva azul?». 1.200 chavales de 20 centros educativos de la provincia, acompañados por sus profesores, además de docentes y estudiantes de varias facultades y de los institutos de investigación de la Universidad de Córdoba acudieron ayer al Vial Norte para participar en el Paseo por la Ciencia, donde plantearon cuestiones insólitas al público a las que ellos mismos dieron respuesta con demostraciones prácticas basadas en todo tipo de experimentos. Y es que, según Anabel, del CEIP Al Andalus, «la ciencia es divertida porque aprendes cosas que no se entiendes leyendo un libro sino probando para ver lo que pasa». La jornada de ayer, un clásico del calendario lúdico-educativo de Córdoba, tenía un tinte especialmente reivindicativo, ya que coincidió con las marchas por la ciencia celebradas en muchas capitales de España donde miles de investigadores recordaron que «sin ciencia no hay futuro» y reclamaron más atención de los gobiernos a esta materia y más financiación. Como respaldo a estas marchas, la Confederación de Sociedades Científicas de España y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas han hecho público un manifiesto en el que critican que «pese a que la ciencia juega un papel clave en la sociedad actual, está emergiendo en los países desarrollados una corriente política global que minusvalora, cuando no ignora, el papel de la ciencia y menosprecia el conocimiento» y reclama, entre otras medidas, un Pacto de Estado por la Ciencia.

A la cita con la ciencia, acudieron en Córdoba la alcaldesa, Isabel Ambrosio; la delegada de Educación, Esther Ruiz y el rector de la Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, además de concejales de distinto color político y responsables de los institutos de investigación. Todos ellos coincidieron en la importancia de sacar la ciencia de los laboratorios para acercarla a la ciudadanía con actividades que sirvan además como acicate «para fomentar las vocaciones científicas en los alumnos más jóvenes», recalcó el rector, que aprovechó para reclamar una dotación presupuestaria suficiente y que se sitúe a la ciencia como prioridad de la agenda política.