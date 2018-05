Quejas por la falta de climatización en un colegio con solo tres años

Los padres de los alumnos del colegio Nuestra Señora de Linares, situado en el barrio de Santa Rosa-Valdeolleros, denunciaron ayer la falta de climatización de este centro que solo lleva funcionando tres cursos. No es la primera vez que los padres protestan por la situación y no será la última, ya que ayer anunciaron, a través de la vicepresidenta de la AMPA, Carmen López, que a partir del próximo miércoles se concentrarán ante el centro todas las semanas para reclamar la instalación de aire acondicionado. Los padres dan a la Delegación de Educación un mes, el de mayo, para que solucione la situación, ya que si no, se plantean incluso no llevar a los niños al colegio.

La falta de aire acondicionado no fue la única queja transmitida por los padres, que critican también que la fuente de agua no funciona, que hay una escalera con humedad junto a la que pasan los niños con frecuencia y «de la que se pueden caer trozos», o que la estructura de los toldos colocados para reducir el calor no está forrada. Los padres temen «por la integridad» de sus hijos y denuncian también la falta de servicios como el aula matinal o la necesidad de ampliar el de comedor.

Junto a los padres estuvieron concejales del PP y el parlamentario Miguel Ángel Torrico. El grupo municipal llevará al próximo pleno este tema y exigirá actuaciones urgentes tanto por parte de la Junta como por parte del Ayuntamiento, cada uno dentro de las competencias que le correspondan. Bellido indicó que las aulas pueden alcanzar temperaturas de más de 40 grados cuando por normativa no deberían superar los 27. Por su parte, Torrico también expondrá la situación del colegio en el Parlamento.