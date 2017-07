El PP se «echará a la calle» para exigir ascensores en 500 viviendas

El viceportavoz del grupo municipal del PP, Salvador Fuentes, denunció ayer el olvido de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento para acometer la instalación de ascensores en los barrios de la Fuensanta, Miralbaida y Fidiana. Fuentes calificó de «impresentable» esta situación y advirtió de que el PP se echará a la calle para que se dé una solución que afecta a expedientes iniciados hace 15 años. Por un lado, recordó que existen 414 solicitudes que se estaban tramitando para instalar ascensores en viviendas plurifamiliares, «y no se sabe qué ha pasado», a las que hay que unir 44 confirmadas, «de las que no se supo nada». El concejal popular recordó que el pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó dos mociones en julio del 2015 y en febrero del 2016 en las que se planteaba medidas para solucionar este problema. «Estamos hablando de unos 15.000 vecinos afectados y 500 viviendas», añadió. «Hubo familias que aportaron dinero y que, incluso, tienen los huecos hechos en sus viviendas, familias atrapadas en sus viviendas porque no tienen herramientas de accesibilidad», puntualizó. Asimismo, criticó que Vimcorsa eliminara las ayudas que permitían acometer este tipo de actuaciones. Fuentes anunció que en el año 2016 solo se dieron 20 ayudas para instalaciones de ascensores, mientras que en el 2017 fueron 40. «Se ha dado un 10% de las ayudas solicitadas en los últimos 15 años», dijo. Asimismo, denunció que la Junta redujo las ayudas previstas del 75% al 40% y al 35%. Por ello, el PP planteará una moción para exigir una solución a este problema.