El PP critica la rebaja "falsa y timorata" del agua

El grupo municipal del PP ha criticado la bajada "falsa y timerata" de la tasa del agua anunciada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento para el año que viene. El portavoz del PP, José María Bellido, ha asegurado que "20 céntimos es la rebaja a miles de cordobeses que han querido vender como una bajada del 13%". Además, "los que tienen suerte se van a poder ahorrar, y los que no, no", ya que no todos los barrios pagan por igual.

Bellido aclara que el agua tiene un componente fijo, por el que todos pagan por igual, y otro variable, que varía en función del callejero y del consumo. Añade que donde se produce la rebaja de los 20 céntimos por recibo es en la cuota fija y no en la variable, que "es realmente la que grava el consumo". A esto se une que "hay 1.197 viviendas y 3.125 abonados en los que la rebaja será cero", por lo que, según Bellido, "hay cordobeses de primera y cordobeses de segunda". Esa circunstancia se da, por ejemplo en la calle Málaga, vía a la que ha acudido Bellido con el concejal Salvador Fuentes para denunciar esta situación.

Según los datos facilitados por Bellido, hay 7.705 viviendas y 6.515 abonados que van a ver rebajados en 20 céntimo su recibo, en vez de un 13%, por lo que "es un plan cosmético y de márketing", mientras que 4.300 abonados "tendrán más suerte" y verán reducirse su factura en "un euro".