El PP critica la gestión municipal en Seguridad, Movilidad y Comercio

La concejala del PP Carmen Sousa criticó ayer la gestión del gobierno local en varias áreas municipales, como en Seguridad, Movilidad, Transporte Público, Vía Pública y Comercio, que, en opinión de la edil, están siendo dirigidas desde «la improvisación y la ocurrencia». Para Sousa, el equipo de gobierno «acierta cuando rectifica» y puso como ejemplo el traslado de la carrera oficial de Semana Santa al entorno de la Mezquita. A este respecto, añadió que el ejecutivo municipal quiere rectificar ahora esa decisión haciendo una consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien sobre ese cambio de la carrera oficial, «cuando lo más razonable es abrir un debate para mejorar» ese paso de cofradías.

Por otra parte, y en cuanto al área de Seguridad, Sousa dijo que en la Policía Local no han mejorado las condiciones de trabajo y que las inversiones en este servicio se han paralizado desde la llegada de este gobierno local. Para argumentar esta manifestación la edil del PP afirmó que durante dos años no se ha renovado la flota de coches de la Policía Local y que durante este tiempo solo se han comprado ocho bicicletas. En referencia a cubrir las vacantes de este servicio, dijo que en este área solo se ha sacado una oferta para cubrir 14 plazas de agentes. En cuanto al servicio de Bomberos, dijo que no se han cubierto las plazas vacantes de conductores.

Sobre el área de Movilidad, señaló que el gobierno no ha abierto vías de diálogo con los vecinos, colegios y comerciantes sobre la peatonalización de la calle Capitulares y las consencuencias que ese cambio ha traído para el tráfico. Sousa se quejó igualmente de la falta dee autobuses de Aucorsa durante la Feria y de los problemas que se han generado en la ciudad por la ocupación de espacios públicos. En cuanto al área de Comercio, resaltó el retraso en la colocación de toldos en las áreas comerciales. Sobre venta ambulante dijo que aún está pendiente el traslado del mercadillo del Sector Sur, y sobre los mercados que no hay inversiones para el del Marrubial y el Pósito.