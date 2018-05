El PP asegura que el eje Algeciras-Bobadilla estará listo en el 2021

El PP ha asegurado esta mañana que el eje ferroviario Algeciras-Bobadilla estará listo para el 2021, por lo que considera que el Gobierno central cumple con sus deberes, mientras que la Junta no, por lo que exige al Gobierno andaluz un "impulso" para que "la logística sea una realidad en Córdoba". El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, ha recordado que el ministro de Fomento, José Íñigo de la Serna, anunció la semana pasada en una reunión con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) que "el eje entre Algeciras y Bobadilla, que permitirá que la logística tenga recorrido por tren para Córdoba, va a estar listo para el 2021, y era una reclamación histórica, porque nos conecta al corredor Central con salida a toda Europa" y con "el puerto de Algeciras". El ministro se comprometió a impulsar el eje ferroviario Algeciras-Bobadilla y a dotarlo de las partidas presupuestarias necesarias para ello. Bellido considera que el Estado "está haciendo los deberes" y critica que el grupo municipal socialista diga que "con El Álamo y con El Higuerón ya tenemos bastante". De esa forma se ha referido a las manifestaciones realizadas por la concejala socialista Carmen González.

Bellido ha vuelto a insistir en la situación de Córdoba en comparación con Antequera. El concejal ha recordado que "hasta el 2007 Córdoba aparecía en los planes de la Junta como centro logístico y Antequera no y, once años más tarde, Córdoba no aparece y Antequera sí". Bellido reitera que "Antequera tiene 60 millones de inversión para tener el hub logístico más importante del sur de España mientras que Córdoba solo tiene 2,5 millones" (en referencia a los de la nave en construcción en el parque logístico). El concejal también lamenta la situación de La Rinconada, parque empresarial "aprobado desde el 2009 y pendiente de 70 millones de inversión de la Junta".

Bellido piensa que el Ayuntamiento debe reivindicar a la Junta "sus inversiones" y quiere que "Córdoba compita en igualdad de condiciones" con Antequera. El PP reclama tanto a Junta como a Ayuntamiento que "no se pierda más el tiempo en materia logística". Su idea es presentar una moción en el Pleno en relación a la logística.