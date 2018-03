«Llevo 20 días sin luz»

El caso de Casto Arjona no es ni mucho menos un caso aislado aunque, según UCA Córdoba, es especialmente sangrante, ya que un cambio de compañía eléctrica ha acabado por dejar a una familia a oscuras. «Así estoy desde el día 1 de marzo», asegura Casto, vecino de Palenciana, que ha acudido a la Unión de Consumidores de Andalucía en Córdoba a pedir auxilio. Según relata, después de años con contrato de suministro en Viesgo, recibe una oferta muy atractiva de Gana Energía y decide probar suerte. Esto ocurre en mayo del 2017. Acepta el cambio, pero tras un mes reclamando el contrato sin éxito, desconfía y decide volver a Viesgo, con quien contrata de nuevo el suministro en el mes de julio. Durante meses recibe las facturas de Viesgo sin problema, las abona, hasta que en febrero, se le comunica que Endesa, distribuidora, va a cortar el suministro por impago a Gana Energía. La cuestión, según Carmen Aguayo, de UCA Córdoba, es que cada domicilio tiene «digamos un DNI correspondiente a su contador que solo puede gestionar una compañía, por lo que no tiene sentido que Gana le solicite el pago de un suministro que ya ha abonado a Viesgo en su momento».

Cuando UCA Córdoba se pone en contacto con Endesa, le confirman que no se le puede dar de alta mientras exista un impago, por lo que Casto Arjona y su familia llevan sin luz desde el pasado 1 de marzo, en plena ola de frío y lluvia. «Menos mal que la cocina y el termo de casa son por gas, pero no hay derecho a que tengamos que aguantar estas cosas». Desde hace 14 días, UCA Córdoba está haciendo gestiones para restablecer el suministro eléctrico aún sin resultado. Al parecer, el suministro eléctrico está ya desbancando a la telefonía en número de reclamaciones. «Desde que se produjo la liberación del mercado eléctrico, las falsas ofertas del mercado libre están haciendo que muchos consumidores cambien de compañía para darse cuenta de que con el cambio pagan más, incluido el pago de seguros vinculados», explica Carmen Aguayo, «según un estudio que hemos realizado, hasta 20 euros mensuales más». Por eso recomiendan no salir del mercado regulado, «que es el más económico» y que, si ya lo han hecho, vuelvan a cambiar porque están en su derecho. Al hacerlo, conviene estar alerta, ya que «las compañías insistirán en ofrecer nuevas ofertas de mercado libre, confundiendo al consumidor». Y recalca: «Hay que dejar claro en la grabación que se trata de la tarifa PVCP normal o de horario valle y revisar mensualmente la factura para ver que no han contratado seguros de asistencia eléctrica y que las lecturas son reales». Más información, en la Unión de Consumidores, en el 957476824.