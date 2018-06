Kronos Homes hará 600 viviendas en la antigua fábrica de Baldomero Moreno

Córdoba ha sido la primera ciudad no costera elegida por Kronos Homes para desarrollar un proyecto residencial en Andalucía, reforzando la apuesta de la compañía por capitales de provincia. Se trata de la promoción bautizada como Tribeka by Kronos Homes, un proyecto residencial que se comercializa desde hoy en los terrenos de la antigua fábrica de Baldomero Moreno. Esta zona se ha quedado enmarcada en un lugar estratégico de la ciudad, y se realizará en varias fases, que aún no han sido definidas por Kronos Homes. Según ha informado a este periódico, en exclusiva, esta promotora inmobiliaria, la promoción tendrá alrededor de 600 viviendas de 2 y 3 dormitorios, «con las que se creará barrio, con viviendas muy bien distribuidas», explican. El complejo contará además con múltiples servicios y zonas comunes como espacios ajardinados y pavimentados, piscina comunitaria, solarium y aparcabicicletas, entre otros.

características // Las viviendas se realizarán en la calle Acera Fuente de la Salud, cercana al centro de la ciudad y en un área consolidada que ofrece áreas verdes para el ocio y deporte. La promoción se ubica cerca de la zona ajardinada de La Asomadilla, que es el parque natural más grande de Córdoba, así como junto al Club Deportivo Mirabueno y está cercana a la estación de AVE, transporte público y otros servicios de primera necesidad para sus futuros habitantes.

Tribeka by Kronos Homes es un proyecto único diseñado por el arquitecto Rafael de La Hoz Catanys y supone un impulso de la zona para Córdoba. En este sentido, este es el primer proyecto residencial de estas características que se desarrolla en el área, lo que probablemente será un referente para futuros desarrollos residenciales de la ciudad. Estas nuevas viviendas se harán en urbanización cerrada y contarán con la calificación breeam, de construcción sostenible. Kronos Homes cuenta con una inversión de 500 millones en suelo, 8.000 viviendas en cartera y un millón de metros cuadrados de suelo. Además, hasta finales de año prevé invertir entre 150 y 200 millones de euros más en la compra de suelo y ampliará la cartera de viviendas hasta entre 10.000 y 12.000 unidades.