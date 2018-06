El gobierno local admite que no tiene «margen político» para abrir La Normal

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, admitió ayer que el problema de La Normal de Magisterio no se arregla con voluntad política y arremetió contra el proceso de adjudicación de la obra, realizado en el mandato del PP, para justificar el retraso acumulado en la misma. García ofreció estas explicaciones, tras 15 meses de paralización de la obra en los que no ha habido apenas información de lo que estaba ocurriendo, mientras el edificio, para desesperación de los vecinos, seguía (y sigue) cerrado.

El problema, de hecho, continúa siendo el mismo que hace meses, y es que el Ayuntamiento de Córdoba y la empresa adjudicataria de La Normal, Vías y Construcciones, no se ponen de acuerdo en la terminación de la obra, que está al 99% de ejecución. El responsable de Urbanismo expresó su deseo de abrir el edificio antes de que finalice el mandato, pero reconoció que no tiene «margen político» para que esto ocurra. De hecho, el asunto está en manos de la asesoría jurídica municipal, que debe determinar lo que tiene que hacer el Ayuntamiento, después de que una auditoría externa haya dado la razón a los técnicos municipales en detrimento de la adjudicataria. En el lado positivo está el hecho de que ese 1% que queda de la obra son «problemas relativos a la seguridad» del edificio (que García no quiso especificar), pero que no afectan a la estructura del mismo, por lo que serían en principio rápidos de solventar.

El primer teniente de alcalde justificó la situación actual acusando al PP de haber hecho «una nefasta» gestión en la contratación de esta obra, adjudicada «en baja temeraria» en un caso «muy parecido» al del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, dijo. También recordó que durante el mandato de José Antonio Nieto, estuvo más de un año sin actividad, y que desde su llegada al gobierno local la lucha con la empresa ha sido «continua», por lo que pidió «solidaridad» al resto de partidos en casos como éste y que se alineen al lado de los intereses municipales.

El concejal del PP Luis Martín, por su parte, denunció «el olvido» al que IU está sometiendo a La Normal y acusó a IU de «falta de transparencia» sobre la situación de este edificio del que «ningún vecino puede decir qué ocurre y en qué situación se encuentra». Por todo, los populares acusan al gobierno local de estar sometiendo a «un castigo permanente» al distrito sur, porque no sólo no disponen aún de La Normal, sino que tampoco tienen proyecto para el polideportivo de la Juventud, entre otros.

Martín tachó «en un tono coloquial, de bocazas» a Pedro García e ironizó sobre que la prensa podría cubrir el verano de noticias repasando cada uno de los anuncios incumplidos del dirigente de IU. «La realidad es muy triste para la ciudad de Córdoba», concluyó el concejal del PP, para quien la gestión de IU al frente de Urbanismo y Vimcorsa está «vacía de contenido». Es más, Luis Martín considera que los proyectos que el martes vendió la coalición en su balance de los tres años de gobierno no hay nada, y lo que hay o son proyectos heredados del PP u otros se anuncian como ejecutados cuando, por ejemplo, en el parque de Levante «lo único que hay es un riego por goteo».

García respondió a esas críticas retando a Martín a pedir su comparecencia en el pleno para hablar de Urbanismo. «A ver si recoge mi guante y comparamos sus cuatro años de gestión con los tres míos», dijo.