Exigen que Guadalquivir Futuro restituya el dinero «apropiado»

Tanto el Partido Popular como Podemos coincidieron ayer en la lectura de la sentencia del juzgado de lo Social número 3 que condena a la Fundación Guadalquivir Futuro a devolver 5.755 euros a tres trabajadores a los que contrató con ayudas obtenidas a través de un programa de empleo de la Junta y que tuvieron que entregar parte de su salario.

Los parlamentarios andaluces del PP y de la agrupación de electores, Miguel Ángel Torrico y David Moscoso, respectivamente, señalan que esta sentencia viene a ratificar la denuncia hecha pública por ambas formaciones, y es que esta Fundación hacía un uso fraudulento de los fondos destinados a contratar a personas desempleadas. Asimismo, tanto Torrico como Moscoso exigen que se devuelva hasta el último céntimo de lo que la organización se ha apropiado supuestamente de manera fraudulenta.

El diputado popular pide al Ayuntamiento, a la Diputación y a la Junta de Andalucía que «lleguen hasta el final en la investigación» y «depuren responsabilidades». Asimismo, hace hincapié en «la necesidad de no conceder ninguna subvención más» a este colectivo. El parlamentario de Podemos, por su lado, recuerda que «teníamos más que evidencias de que había ilegalidades en el proceder de esta Fundación» y apunta que ello motivó que procedieran a presentar una denuncia. «Queríamos saber dónde iba ese dinero», indica Moscoso, quien insiste en que no se vuelva a conceder una ayuda pública más a esta organización, «algo que hasta ahora no se ha logrado dado que la Consejería de Empleo entendía que las mordidas no superaban los 30.000 euros».

Pese a que la Fundación Guadalquivir Futuro asegura que «a ningún trabajador se le obligó a devolver cantidad salarial alguna» y que solo existen «donaciones voluntarias», el juez entiende que hubo un «comportamiento doloso del empresario», que «aprovechando su situación de superioridad y la debilidad que conllevaba para los trabajadores el peligro de no obtener el puesto de trabajo ofertado, maquina un sistema que obliga al trabajador a aceptar donar un 25% de su salario a cambio de trabajar un 25% menos».