Las cruces ultiman su montaje con los ojos puestos en el cielo

Los colectivos ultiman el montaje de las cruces que abrirán desde hoy sus puertas y lo hacen con la mirada puesta en el cielo y en las previsiones metereológicas. De las 50 cruces que había previstas este año se ha terminado descolgando una que, «a última hora» ha recibido, según denuncian sus organizadores, la negativa «verbal» por parte del Ayuntamiento para que no se monte. Se trata de la cruz que la Asociación Cultural Recios quería instalar en la Plaza de la Oca. «Cumplimos escrupulosamente las bases y no nos han dado una explicación técnicamente entendible para que no montemos la cruz», lamenta Miguel Torronteras, el técnico que ha realizado el proyecto.