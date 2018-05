Ciudadanos denuncia deficiencias en las obras de urbanización de Mirabueno

El portavoz del grupo municipal Ciudadanos, David Dorado, ha denunciado las deficiencias de las obras de urbanización de Mirabueno, encargadas por la Gerencia de Urbanismo a Acsa y acometidas en la segunda mitad del año pasado. Dorado ha explicado que, tras las denuncias recibidas por parte de los vecinos, que aluden a las "irregularidades que se han producido" en la obra, que está recepcionada provisionalmente desde febrero, Ciudadanos ha realizado un estudio y ha detectado que hay "muchas cosas que están en el proyecto y no están en la realidad, pero se ha autorizado el pago de esas partidas por un montante de 150.000 euros, que supone un 15%" de los trabajos. Ciudadanos no entiende "esa dejadez por parte de Urbanismo a la hora de controlar una obra pública de este calado". Dorado asegura que "faltan muros de hormigón, barandillas, pavimentos y muchos elementos que no están ejecutados". A lo que se puede percibir a simple vista, asegura, se suman los "vicios ocultos" que puede haber y que no se han podido comprobar.

Por otro lado, el grupo municipal ha denunciado el vertido de tierra de "en torno a mil camiones, que si se ponen en fila pueden ser cien campos de fútbol, que se ha echado de forma ilegal junto al cauce de un arroyo, que con las lluvias puede suponer un daño medioambiental bastante grande". Dorado señala que hay vecinos que tienen grabaciones de camiones trayendo la tierra de la zona que hay bajo el parador de La Arruzafa hasta Mirabueno. Ciudadanos exige explicaciones al Ayuntamiento por las obras de urbanización y por el vertido, "del que tiene conocimiento la Gerencia de Urbanismo y lo está permitiendo porque esta cantidad de camiones de tierra no se echa en dos días" y "aquí no ha venido ninguna autoridad" a paralizarlo. Ciudadanos estudia las medidas a tomar en relación a denunciar el vertido ante Medio Ambiente.

El informe de Ciudadanos enumera obras no ejecutadas como gran parte de la partida del bordillo en contacto de las zonas verdes con el acerado, el pavimento de adoquín en los caminos interiores de las zonas verdes situadas en la bajada de la calle Alhelí y en las terrazas que caen hacia Deán Francisco Xavier, y las barandillas en varios puntos. Tampoco se han reparado desperfectos en la pavimentación de la calle Alhelí y otros viales y faltan juntas de dilatación y muros de contención. En iluminación también detecta deficiencias, así como en jardinería, donde denuncia que no se ha ejecutado la mayor parte de parterres. Además, asegura que a pesar de haber un compromiso de mantenimiento por un año en las zonas verdes, no se está realizando de forma adecuada.

El PP ya denunció en febrero las deficiencias de la obra y el vertido de tierra. Los vecinos enviaron un escrito a Urbanismo con todas las carencias detectadas en la urbanización, que se realizó con cargo al aval de 12 millones con el que se pagará la ronda Norte entre Fuente de la Salud y la N-432.