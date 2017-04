Báñez lamenta que Andalucía pierda en los fondos de empleo por "la mala gestión" de la Junta

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha lamentado este miércoles que de los 1.900 millones de euros que este martes se han repartido en la Conferencia Sectorial de Empleo "la única que pierde es Andalucía por la responsabilidad y la mala gestión exclusiva de la Junta", por lo que cree que "es el momento de que se haga menos demagogia en esta tierra y se den más explicaciones a los andaluces, que merecen el perdón de la Junta por la mala ejecución".

Así lo ha subrayado Báñez a los periodistas en Córdoba capital, acompañada del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien ha rehusado hacer declaraciones tras visitar a la Hermandad de la Misericordia, que hace estación de penitencia en esta jornada desde la Parroquia de San Pedro.

En este sentido, la ministra ha pedido a la Junta de Andalucía "responsabilidad" porque "la principal preocupación de los españoles y de los andaluces es tener una oportunidad de empleo, pero cada día que pasa en Andalucía, por la mala gestión de la Junta, se devuelven fondos al Gobierno que no se ejecutan y que no se invierten en las personas de esta tierra", cuando, a su juicio, "esa debería ser su única prioridad".

Tras ser cuestionada por la petición de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), que reclama al Gobierno tres millones de euros para la puesta en marcha de un plan de empleo, Báñez ha recordado que este martes el Gobierno ha repartido los fondos para políticas activas de empleo, es decir "para trabajar con la formación, la orientación y el empleo en Andalucía y en toda España", pero "Andalucía ha sido la única comunidad autónoma que perdió recursos por la mala gestión exclusivamente de la Junta", ha advertido.

De este modo, "la prueba de que es así es que el representante de la Junta en la Conferencia Sectorial ni siquiera votó en contra, porque sabe que los criterios de evaluación y valoración de los fondos para el empleo que llegan a Andalucía corresponden exclusivamente a criterios técnicos y al cumplimiento de las políticas de formación, de parados de larga duración o a favor de los jóvenes en Andalucía", ha precisado la ministra.

En opinión de la titular de Empleo, "es lamentable que la Junta de Andalucía no ejecute año tras año las grandes cantidades de dinero, con cientos de millones de euros que llegan a esta tierra para ayudar a los parados de Andalucía a tener una oportunidad de empleo", de manera que "con los fondos que se devuelven todos los años al Gobierno de España, porque son incapaces de gestionarlo, Córdoba podría tener más fondos para hacer un plan de empleo", ha subrayado.

Al respecto, ha aclarado que "eso es gestión de la Junta de Andalucía, porque desgraciadamente la competencia de la Junta en las políticas y los planes de empleo es exclusiva", al tiempo que ha remarcado que "el Gobierno de España no puede mandar dinero directamente al Ayuntamiento y se lo tiene que reclamar a la Junta", que "no solo no se lo da al Ayuntamiento, sino que por falta de gestión lo devuelve año tras año reiteradamente, como se ha puesto de manifiesto muchas veces, al Gobierno de España", ha enfatizado.

LAS CUENTAS

Preguntada por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la provincia de Córdoba, Báñez ha dicho que "los españoles están haciendo un gran esfuerzo por tener cada día mayores oportunidades de empleo y hay que poner en valor el esfuerzo que ha hecho la sociedad española y todas las administraciones públicas para seguir trabajando por las oportunidades de los que todavía permanecen en el desempleo".

En este punto, ha señalado que "con el esfuerzo de todos y el compromiso de todos hoy hay más compromiso también con Andalucía, que consigue bajar día a día las cifras del paro y darle oportunidades a los andaluces".

Por tanto, ha resaltado que "a la región llegan muchos fondos, no solo por las infraestructuras, sino también fondos para el empleo, que son capitales porque es la comunidad autónoma con más tasa de paro de toda la Unión Europea". Por ello, ha resaltado "el compromiso del Gobierno central siempre con Córdoba y con toda Andalucía".