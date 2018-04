El aeropuerto recobrará la actividad comercial mañana sin vuelos regulares

El aeropuerto de Córdoba podrá recobrar a partir de mañana la actividad comercial, aunque sin vuelos regulares. La puesta en marcha del servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS), que tendrá lugar mañana, implica que a partir de ese momento el aeropuerto podrá recibir vuelos chárteres y aerotaxis tanto de un solo pasajero como de más de uno, actividad comercial que ya brindaba antes, pero que desde abril del 2017 no es posible sin ese sistema recién instalado en Córdoba. Además, y lo que más interesa a la ciudad, a partir de mañana, cualquier compañía que esté interesada en ofrecer una ruta regular con salida y destino Córdoba puede prestar ese servicio y, además, sin las limitaciones que imponía la pista cuando no podía utilizarse en su totalidad -desde el 1 de febrero está totalmente operativa-. El problema es que todavía no hay ninguna compañía que esté interesada en operar con Córdoba con aviones de pasajeros que despeguen y aterricen con regularidad en el aeropuerto.

Este periódico repitió ayer el sondeo realizado con distintas compañías hace un mes cuando AENA anunció que el día 26 el aeropuerto recuperaría los vuelos comerciales. La que más interés ha mostrado siempre por el aeropuerto cordobés, Air Nostrum, explica que el programa de vuelos de verano está cerrado y «no contempla Córdoba», aunque estará atenta a cómo «evoluciona el mercado en los distintos aeropuertos existentes». En cambio, asegura que si hay clientes que deseen llegar a la ciudad en vuelos chárteres, «no habrá inconveniente en operar allí».

En cuanto al resto de compañías, Easyjet reitera lo manifestado en marzo, que de momento no tiene nada previsto en Córdoba y que siempre está analizando nuevas oportunidades; y Vueling, que «no contempla operar en Córdoba». Por su parte, Ryanair señala que está interesada siempre «en abrir nuevas rutas», aunque «depende de la demanda, la disponibilidad de aviones, la viabilidad del aeropuerto y del cumplimiento de las necesidades operacionales requeridas». En cuanto a Norwegian, asegura que no tiene «ninguna intención» de operar en la ciudad. Este periódico intentó, sin éxito, conocer los planes de Iberia, aunque esta empresa ya dijo en marzo que toda su red conecta en Madrid y que por la distancia, y otros medios de transporte alternativos, no hay mercado para poner vuelos».

En cuanto a vuelos chárteres, posibilidad que ninguna empresa rechaza, sí podría haber uno, pero no está cerrado, un viaje de negocios de Madrid a Córdoba promovido por una empresa cordobesa, aunque solo para un grupo pequeño de pasajeros, entre dos y cuatro personas. La empresa que lo gestiona, Air Charter Service (ACS) cree que podría producirse el mismo 26 de abril.

Como adelantó este periódico, Air Charter Service es una de las firmas dispuesta a traer aviones de pasajeros y de carga a demanda (servicios puntuales, no rutas regulares). Esta empresa ofrece vuelos privados en helicópteros, jets, de avión ejecutivo o de gama pequeña para negocios y ocio.