El Madrid, a despertar de la pesadilla

El Real Madrid intentará despertar de la pesadilla en que se convirtió el primer partido del playoff de la Euroliga ante el Panathinaikos, en el mismo escenario, ante el mismo rival y con la imperiosa necesidad de reencontrarse a sí mismo.

Todo lo que pudo salir mal salió peor. Y este jueves, 48 horas después, hay una nueva cita. Si de algo se ha vanagloriado Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, a lo largo de la temporada ha sido de que su equipo fue competitivo en cualquier circunstancia a lo largo del curso, y situaciones adversas en forma de lesiones ha tenido unas cuantas.

Sólo en el partido de Euroliga en Vitoria, ante el Baskonia, el Madrid dio un 'petardazo' y no compitió. Ahora, en Atenas, y en el peor momento llegó la segunda ausencia.

Porque el Madrid no hizo nada. No defendió, no atacó, no jugó, no compareció. Bajó los brazos desde el primer segundo y se abandonó en la pista del OAKA dando una imagen lamentable e impropia de un equipo que ha demostrado un amor propio encomiable a lo largo de los sesenta partidos que lleva disputados desde el pasado octubre.

Ahora sólo queda asumir el varapalo y levantarse, porque casi lo único bueno tras el primer partido es que el Panathinaikos va ganando por 1-0 y que todo vuelve a empezar, que el resultado y el modo en que se consiguió no cuenta.

El orgullo y la calidad que no aparecieron en la primera cita de cuartos de final es lo primero que debe aparecer en el Real Madrid para poder ser de nuevo un equipo que pueda competir. Después podrá ganar o perder, pero compitiendo y no dejando al rival tirar a su antojo y conseguir canastas regaladas.

Con este escenario el margen de mejora del Real Madrid es casi infinito y si el Panathinaikos encuentra algún impedimento en sus ataques lo más normal es que su rendimiento baje con respecto a la primera cita.

No es cuestión de dar nombres ni de apuntar a nadie. Todos estuvieron mal. Nadie se salvó, ni nadie acudió al rescate.

"Cuando ganamos lo hacemos todos y cuando perdemos también. Estamos entre los ocho mejores equipos de la Euroliga, en los playoffs y tenemos que estar preparados para este tipo de partidos. Nos superaron desde el primer minuto", dijo Laso tras la debacle.