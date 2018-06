El Córdoba y cinco más

No sólo el Córdoba, otros cinco clubs de Segunda División aún no tienen decidido quién será el inquilino de su banquillo para la próxima temporada. Más allá que alguno de ellos, como el Málaga con Muñiz, tenga una primera intención, lo cierto es que esa media docena de clubs continúan peinando el mercado e inmersos en negociaciones para decidir su entrenador para una campaña que se presume especialmente dificultosa, tanto por los clubs que no han conseguido ascender como por los que llegan de la máxima categoría del fútbol español. Por si fuera poco, uno de los recién ascendidos es el Mallorca de Vicente Moreno, que a buen seguro no se conformará sólo con mantener la categoría. Al menos, como objetivo inicial.

Hasta ayer eran siete los clubs sin técnico, pero el Alcorcón anunció al cordobés Cristóbal Parralo como sustituto de Julio Velázquez, que no renovó y se marchó al fútbol italiano.

Otro es el Almería. Alfonso García ha estado negociando la venta de la entidad rojiblanca y ese proceso ha demorado la decisión sobre el técnico. Fran Fernández, que salvó al equipo del descenso, no tiene asegurado, ni mucho menos, el banquillo.

Arrasate no sigue en Soria, y el Almería, el Osasuna, el Albacete y el Málaga buscan entrenador

Apenas hace 48 horas que el Numancia se quedó sin técnico, una vez que Jagoba Arrasate cumplió su contrato y no renovó con los rojillos. Está en el cásting del Osasuna, que también busca entrenador después de que Diego Martínez no cumpliera con el objetivo del ascenso y se marchara a otra de las decepciones de la campaña recién finalizada: el Granada.

El Málaga, cuyo ritmo lo marca el jeque Al-Thani, tampoco tiene entrenador, aunque parece tener cerrado el acuerdo con Juan Ramón López Muñiz y el anuncio oficial es cuestión de horas.

Finalmente, el Albacete, que tenía sus miras puestas en un técnico venezolano, Daniel Farías, que no cuenta, al parecer, con todos los requisitos que exige la RFEF y la UEFA a los entrenadores no comunitarios, por lo que el Alba está teniendo muchos problemas y no lo puede inscribir.

Aparte de esa media docena de equipos -la mitad tiene sus miradas fijas en un entrenador cada uno de ellos- también está por ver qué harán los equipos que finalmente asciendan a Segunda: Elche, Extremadura, Cartagena y Villarreal B. Pacheta seguiría en caso de ascenso con los franjiverdes, al igual que Monteagudo en los cartageneros. Sabas ha tenido una relación más que especial con los extremeños, aunque un ascenso sería un pasaporte a la continuidad.

En cualquier caso, casi media docena de clubs en Segunda, incluido el Córdoba, continúan sin anunciar al inquilino de su banquillo para la próxima temporada. Una decisión nada fácil y más que delicada.

LUGO

“Francisco hizo un gran trabajo”

Javi López, nuevo entrenador del Lugo, aseguró ayer en su presentación como nuevo entrenador del CD Lugo que espera «estar a la altura» de lo que hizo su antecesor en el cargo, Francisco Rodríguez, en la temporada 2017/18 y afirmó que las «líneas maestras» de su propuesta será, como dijo el director deportivo del equipo, Emilio Viqueira, un «fútbol combinativo y vistoso».