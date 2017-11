El Córdoba empata ante el Sevilla Atlético en el Viejo Nervión (1-1)

El Córdoba no supo mantener la ventaja a favor que adquirió gracias al gol de Jona tras el descenso, y con un jugador más en el campo, se dejó empatar a quince del final en un córner mal defendido. Salió dubitativo el conjunto blanquiverde, que tuvo en Kieszek a su mejor hombre. El polaco desbarató varios disparos con peligro de Gual, y el poste evitó el gol de Curro en el minuto 34. Fue la ocasión más clara de la primera mitad.

Merino no esperó al descanso para sacar al campo a Jaime Romero, con un cambio de sistema abandonando la defensa de cinco que prolongó tras el asueto, dando entrada a Pinillos por Markovic. Con un 4-2-3-1, el Córdoba disfrutó de sus mejores minutos en el campo. Un minuto después del paso por vestuarios Jona, tras un buen centro de Fernández prolongado por Galán, remató a las mallas de la meta sevillista.

La expulsión de Matos cuatro minutos después hizo presagiar que llegaría la primera victoria del Córdoba de Merino, pero nada más lejos de la realidad. Un mal córner defendido por la zaga del Córdoba lo despejó libre de marca San Emeterio, en el área chica, para empatar el partido. Con un conjunto visitante totalmente desfondado, los locales trataron de cerrar la remontada, y tuvieron varias oportunidades, la más clara de Boutobba a dos del final, que sacó como pudo Kieszek.

Tras el empate a uno final, el Córdoba sigue colista, cinco puntos de la salvación.

Final del partido, empate a uno.

90+2' Al final la pasó Aguza y disparó Romero. En el rechace la cogió Galán dentro del área, pero su disparo lo blocó un defensa.

90+1' Falta peligrosísima a favor del Córdoba, a un metro del área, dentro del semicírculo exterior. La va a tener el conjunto hoy de rosa. Aguza y Romero discuten para ver quién tira la fata.

90' Dos minutos de descuento en el Viejo Nervión.

88' ¡Kieszek! Enorme jugada de Pozo, que hizo lo que quiso por la izquierda, y el disparo final de Boutobba lo sacó Kieszek con grandes reflejos.

88' El partido se muere con dos equipos físicamente exhaustos y que no quieren perder el punto que atesoran.

85' Providencial Josema para cortar una internada de Pozo, que se marchó con velocidad tras un fallo de Edu Ramos. Estaba solo Gual en el punto de penalti, pero estuvo rapidísimo Josema para mandarla a córner.

84' Le gana ahora Carmona a Javi Galán, protegiendo el balón y evitando que el extremeño ganase línea de fondo para buscar el centro.

83' Buen centro de Edu Ramos que no logra rematar Javi Galán. Era bueno el pase de Ramos.

81' Horroroso Pinillos. Era un contragolpe de 5 para 3 a favor del Córdoba, y en vez de buscar el pase se la jugó Pinillos con un disparo alto y desviado. Era una ocasión muy clara...

80' Disparo de Carmona que toca en un compañero y sale desviado. Se viene arriba el público pidiendo el tanto de la remontada.

79' Pinillos saca de línea de gol el segundo gol del Sevilla Atlético. Llegaba como un huracán Carmona para empujarla, pero estuvo más rápido el lateral izquierdo del Córdoba.

75' Último cambio de Merino, se retira Jona y entra Jovanovic.

74' Gol de San Emeterio para empatar el partido en el remate de un córner.

73' Duro y venenoso disparo de Boutobba desde muy lejos que casi sorprende a Kieszek, que para evitar malos mayores envío a córner.

72' Entrada muy fea de Edu Ramos sobre Curro, que le cuesta la amarilla. El público pedía la roja, pero no la concede el árbitro.

72' Intentó la jugada individual Romero dentro del área, pero no le salió.

71' Disparo desde la frontal de Javi Galán que atrapa Soriano.

71' Envío en profundidad hacia Carmona al que no llega por poco el lateral derecho sevillista.

70' Muchas imprecisiones de ambos equipos ahora. El cansancio se nota y mucho.

66' Remate libre de marca de Olavide en un córner, aunque se pierde fuera a la derecha de la meta de Kieszek. Estaba absolutamente solo.

65' Segundo cambio de los locales. Se marcha Berrocal y entra Boutobba.

65' Cartulina amarilla para Jona por una falta en el centro del campo.

63' ¡La tuvo Jona! Buena contra del Córdoba que finaliza Jona con un disparo demasiado alto, en una clara ocasión para sentenciar el partido.

62' Centro raso desde línea de fondo de Fernández que no logra rematar Jona. Balón para los locales.

61' Buena jugada colectiva del Córdoba, tocando con pausa y criterio, sin prisas y evitando pérdidas no forzadas.

60' Rechace dentro del área que le cae a Curro, pero se durmió el mediapunta sevillista y le quitó la pelota Aguza, que luego provocó la falta en ataque. Estuvo muy listo el mediocentro cordobesista.

60' Le cuesta mucho mantener ahora el balón al Córdoba ante la arremetida de los sevillistas, que suben con muchos hombres en busca del empate. Busca descarado el conjunto blanquiverde una contra que sentencie el partido.

58' Remate de cabeza viniendo desde atrás del recién salido Aburjania, demasiado flojo para inquietar a Kieszek.

57' Cambio en el Sevilla Atlético. Se va Carballo y entra Aburjania.

57' Muy bien Javi Galán bajando a ayudar en defensa.

56' Fuera de juego de Romero.

54' Remate impreciso de Gual que se marcha fuera. Presiona muy arriba el Sevilla Atlético en busca del empate. El Córdoba debe aprovechar los espacios con un futbolista más para sentenciar el partido.

53' Se calienta el partido, y Pozo se lleva una amarilla por protestar al árbitro. El público local presiona al colegiado, al que no le tiembla la mano.

52' Error clamoroso de Kieszek en un despeje que no pudo aprovechar Pozo.

50' Tarjeta roja para Matos. El árbitro expulsa al lateral izquierdo del filial sevillista tras una dura, durísima entrada sobre Fernández.

50' Por cierto, la reconfiguración tras los dos cambios deja a Romero y Galán en bandas, Caballero de mediapunta, y por detrás pivote de Edu Ramos y Aguza. En defensa, línea de cuatro con Pinillos, Josema, Vallejo y Fernández. Y arriba, Jona.

49' Disparo desde la frontal de Aguza que se marcha alto.

48' Remate de cabeza de Marc Gual, sin peligro para la atajada de Kieszek.

47' Saca de cabeza Vallejo una internada de Gual. Rarísimo el recurso de Vallejo, peinando de cabeza a ras de césped en vez de lanzarse con el pie, pero fue efectivo.

46' ¡Gol de Jona! Buen centro de Fernández que prolonga Javi Galán en el punto de penalti y remata a gol el hispano-hondureño.

45' Comienza la segunda parte.

45' Sale al terreno de juego Pinillos y se marcha Markovic. Veremos cómo queda el sistema ahora.

Empate a cero al descanso. Un refrigerio y volvemos.

45+1' Carrusel de centros del Córdoba que nadie logra rematar.

45' Un minuto de descuento decretado por el árbitro.

43' ¡Qué pena! Buena contra lanzada por una cabalgada de Romero, que no supo definir Jona, que ni encontró el disparo ni sacó un buen pase. Muere la jugada en manos de Juan Soriano.

42' Falta táctica de Caballero para cortar una contra, que le cuesta la amarilla.

41' Falta sobre Jona en el centro del campo. A ver si le dura un poco el balón al Córdoba...

39' Cambio en el Córdoba, se marcha Joao y entra Jaime Romero. Sorpresivo el cambio de Juan Merino. Con esta sustitución el Córdoba deja de tener una defensa de cinco, habrá que ver cómo se resitúan las piezas en el centro del campo.

38' Se vuelca el conjunto local en el área del Córdoba, buscando el gol antes del descanso.

37' Tarjeta amarilla para Josema por una clara falta sobre Pozo cuando ya se marchaba.

35' ¡Paradón de Kieszek! Buen recorte dentro del área de Curro, y su disparo lo saca Kieszek junto al palo corto. Enorme el polaco.

34' ¡Al palo Curro! Disparo desde fuera del área que se estrella en la madera. Se salva nuevamente el Córdoba...

34' Fuera de juego de Jona, cuando controlaba ya dentro del área. La repetición confirma la posición adelantada, pero por muy poco.

33' Carmona hace la cobertura a Olavide para cortar una arrancada de Galán, muy incisivo por su banda.

30' Buena jugada ahora entre Jona, Aguza y Fernández que no logra acabar con peligro el Córdoba. Se despereza un poco ahora el equipo de Merino.

29' Ahora es córner a favor del Sevilla Atlético, lo provocó Olavide.

28' Javi Galán provoca un nuevo córner a favor del Córdoba.

27' Conforme pasan los minutos el Sevilla Atlético se va desplegando con más hombres y mejores combinaciones cerca del área del Córdoba, que sufre especialmente ante Marc Gual, un verdadero incordio.

25' ¡Joao! Despejó como pudo a córner un centro de Gual, tras una buena jugada colectiva entre Matos y Curro. Sufre una barbaridad la zaga del Córdoba cuando tocan entre líneas los mediapuntas sevillistas.

23' Buen control dentro del área de Jona, que se quedó sin espacio para sacar el disparo. Estuvo rápido Álex Muñoz.

22' Intenta el centro-chut Fernández, muy desviado como para inquietar a Soriano.

20' Estuvo lento Joao para mantener la carrera con Gual, y solo la salida de Kieszek evitó que el delantero local se quedase libre de marca para empujarla. Debe estar más atento y ágil el central luso...

19' El Córdoba busca con claridad el juego por bandas, con Galán y Fernández muy incisivos por ambos costados. Sufre el equipo que hoy viste de rosa cuando pierde el balón en ataque, ya que el Sevilla Atlético sale con mucha rapidez en transiciones veloces. Curro y Marc Gual están siendo un incordio para la zaga cordobesista.

18' Buen centro de Fernández al que no llega por poco Markovic. La jugada la continúa Javi Galán en la otra banda, acabando la jugada finalmente en córner, el cuarto a favor del Córdoba en lo que llevamos de partido.

15' ¡Kieszek salvador! Manopla sensacional del polaco para evitar que un gran remate de Gual a centro de Curro besase las mallas de su portería. Otra clara ocasión para los sevillistas.

14' Disparo de Edu Ramos en el rechace del córner, desde el punto de penalti, fuerte pero muy centrado, a las manos de Juan Soriano.

13' Carrera de Fernández que corta Matos a ras de césped, mandándola a saque de esquina.

13' Buen centro de Fernández que no logra rematar Markovic. Era buena la intención del lateral diestro cordobés.

12' José Matos se lleva la primera amarilla del partido por una fuerte patada sobre Caballero en el centro del campo. Se levanta el capitán del Córdoba, pero le podía haber roto el tobillo.

11' Espectacular jugada de Marc Gual marchándose de varios defensas, con sombrerito incluido, y el pase de la muerte fue defectuoso. Había dos compañeros solos en área pequeña, en la ocasión más clara hasta ahora para los locales.

9' Partido tremendemante aburrido el que brindan hasta ahora ambos equipos.

5' Bien Galán cortando un intento de regate dentro del área de Marc Gual. Estuvo rápido y atento el extremeño, que hoy tiene toda la banda izquierda para él.

4' Buena contra del Sevilla Atlético que corta de milagro Joao para evitar que quedase solo Curro libre de marca.

3' Bota el córner aguza, sin consecuencias.

2' Lo intentó Galán por la izquierda aunque no pudo marcharse de Carmona. Saca eso sí un córner el extremeño.

1' Error bestial de Kieszek, que no se entendió con Joao, salió mal y dejó el balón muerto a Marc Gual, que no consiguió disparar con definición. Primer susto para el Córdoba.

0' Saca de centro el Sevilla Atlético. ¡Comienza el partido!

Saltan ambos equipos al terreno de juego, va a comenzar el choque.

Quedan solo quince minutos para que comience el choque, vayan acomodándose en su sofá. Merino no ha sorprendido con su once, ha mantenido la defensa de cinco con Vallejo acompañando a Joao y Josema, y en el centro del campo, trivote con Edu Ramos, Aguza y Caballero. Arriba, Markovic jugará junto a Jona como referentes ofensivos del equipo.

Ya tenemos la alineación del Córdoba:

Juan Merino afronta su quinto partido al frente del banquillo del Córdoba con la imperiosa necesidad de vencer en el campo del Sevilla Atlético, filial de su 'eterno rival'. El conjunto blanquiverde llega a esta cita como colista, con 10 puntos y a cinco de la salvación. Todo lo que no sea vencer sumiría al equipo en una profunda depresión y podría dejar, dependiendo del resto de resultados del día, a más de dos partidos de la permanencia.

Para lograr la victoria, Merino cuenta con las altas de Jovanovic, recuperado de su lesión, y Víctor Mena, que entra en una convocatoria de nuevo. A la espera de conocer las alineaciones, lo más probable es que se repita la defensa de cinco, con tres mediocentros y un mediapunta que acompañe arriba a Jona, ante la baja por sanción de Guardiola.

Puedes seguir aquí el partido entre Sevilla Atlético y Córdoba en directo, desde las 18.00 horas.