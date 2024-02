Tan respetuoso ante el consistorio el silencio. Como unánime el grito de 'basta ya' de un pueblo que pide justicia para sus guardias civiles, también ante la casa cuartel. Solidaridad y rabia contra el narcotráfico. Un municipio que lamenta los vítores de algunos "que ni son de Barbate ni quiren a Barbate", decía su alcalde. Y exigen, una vez más, más medios. "De tener cinco patrullas han pasado a una para 25 kilómetros de costa. No tienen los efectivos ni los recursos. El puerto de Barbate está sin seguridad ninguna", explica el regidor, Miguel Molina. Y como denuncian las propias asociaciones para combatir esta lacra. "Organizaciones perfectamente preparadas, organizadas como un ejército, con presupuesto ilimitado, donde tienen unos medios técnicos y un personal que nosotros no estamos al alcance", relata Maricarmen Villanueva, la secretaria general en Cádiz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Vox, de campaña electoral en Galicia, pide ir todavía más lejos: "Al narco sólo se le puede responder con plomo, con armas largas, como sea necesario y, por supuesto, con todos los medios jurídicos adecuados para que no tengan ninguna responsabilidad", ha explicado Santiago Abascal. Y cambiar la ley, afirma, si es necesario.