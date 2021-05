Liderar el cambio es el lema que acompaña a su recién estrenada marca Deuser, el nuevo nombre de IRC, la empresa que Fran Adame fundó con otro socio en 2004 y que ahora hace 10 años adquirió en su totalidad.

Este Ingeniero informático cordobés que no llega a los 40 años y que empezó montando ordenadores clónicos a medida en una tienda de Córdoba, dirige una empresa que hoy cuenta con más de 70 trabajadores, en buena parte ingenieros, que facturó en 2020 cinco millones de euros y que además de su sede central en Córdoba, cuenta con delegaciones en Sevilla, Málaga, Almería, Madrid y Alcoy, y próximamente en Chile y EEUU.

¿Por qué el cambio de Marca?

Porque el momento que vivimos lo requiere, porque es coherente con lo que decimos y con lo que hacemos. Somos innovación y necesitábamos una marca más global y digital que nos pueda acompañar en una nueva etapa de consolidación y expansión. Hoy somos una ingeniería total que integra programación, electrónica, robótica, mecatrónica, ciberseguridad y consultoría en digitalización, y que ha situado el I+D+i en el centro de su estrategia. La automatización es solo una parte. La innovación distingue al líder del seguidor y para ello contamos con lo esencial, el talento. Queremos generar riqueza y empleo de calidad para que los jóvenes se queden y los no tan jóvenes regresen porque vean futuro en Córdoba.

¿Cómo ve el panorama industrial en estos momentos?

Aunque sea un tópico, vivimos un cambio de paradigma en el que la digitalización no es una opción, es una necesidad y afortunadamente, una realidad. Las empresas, especialmente las industriales, que no digitalicen, automaticen e integren sus procesos, que no conecten lo analógico en digital, no serán competitivas o sencillamente, no sobrevivirán. Afortunadamente cada vez son más las empresas conscientes de que ya no vale tomar decisiones por intuiciones sino sobre datos, y en este sentido la realidad nos hace ser optimistas. Con el papel tractor de la UCO, la unión de las administraciones y la iniciativa privada, entre todos vamos a hacer de Córdoba un referente en logística, automatización y robótica.

¿Qué hace Deuser en este contexto?

Pues precisamente eso, mediante soluciones tecnológicas integrales a medida y llave en mano, intentamos liderar el cambio hacia una industria inteligente y sostenible, innovadora y competitiva. Trabajamos para modernizar la industria, hacerla eficiente y rentable, para llevarla a la producción flexible y para que la tecnología punta no haya que buscarla fuera sino que vengan de fuera a buscarnos.

¿A qué tipo de empresas ofrecen sus servicios?

A todas, desde el sector primario al de servicios, desde la industria de alimentación y bebidas al sector hotelero, pasando por la gran distribución, cementeras o energías renovables. Trabajamos con Siemens, Acesur, Cosentino, Endesa, Votorantim, Mercadona, Pepsico, Ybarra, Migasa, Dcoop, Covap, El Pozo, Bimbo, Cosmos, Holcim, Cemer, Cunext Copper, Grupo Mahou-San Miguel, Heineken, Acerinox, Eurostars, etc.

¿Qué hace falta para ser competitivos?

Hacer de la innovación una constante en la estrategia empresarial, hacer un uso inteligente de la tecnología, poner ésta al servicio de las personas y no al revés y poner los datos en el eje de cualquier toma de decisión.

¿Cree que Córdoba tiene potencial en la industria 4.0?

Estamos en un punto de inflexión. Se están alineando todos los factores que propician la creación de empresas que se dediquen a la industria 4.0. Hacen falta muchísimas iniciativas de base tecnológica que se enfoquen a la automatización industrial porque viene el mayor centro de innovación de España. Algunas vendrán a implantarse aquí y otras van a nacer para poder dar soporte directo o indirecto a la Base Logística del Ejército. De hecho, hay algunas empresas que, antes de conocerse la noticia, ya han iniciado su implantación. Desde Deuser haremos público en breve un proyecto de un gran centro de innovación, de más de 20.000 metros, dedicado exclusivamente a la Industria 4.0, un espacio singular que “hará ciudad” y que concebimos en colaboración con otras empresas del sector. Aquí en Córdoba hay empresas que trabajan a nivel mundial pero que hemos pecado de no habernos dado a conocer lo suficiente. Ahora esta mentalidad está cambiando y las circunstancias, a pesar de la crisis mundial nos presenta a Córdoba y su provincia un horizonte que promete y nos motiva.

El proyecto de la base logística militar marcará un antes y un después en Córdoba

¿Cómo ve la formación actual?

Clave. Están surgiendo muchas iniciativas formativas, a nivel universidad y a nivel Formación Profesional. Con la formación Dual se están formando muchos perfiles que trabajarán en empresas o serán emprendedores, generando empleo ellos mismos, que sería el mejor caso por su efecto multiplicador.

¿Cree que la UCO debe adaptarse a los nuevos perfiles de futuro?

Por supuesto, y lo está haciendo. En esto la UCO es puntera. Los puestos de trabajo actuales no tienen nada que ver con los del futuro. Un gran porcentaje de éstos no existen hoy. Nosotros trabajamos mucho con la Universidad de Córdoba. De hecho creamos el Master 4.0 con la participación de muchas empresas del sector. También colaboramos con la Universidad de Alicante. Se trata de compartir conocimiento e implicar a la empresa privada de manera que se alinee la formación a la demanda real de las empresas. Y no olvidemos la buena sintonía en este sentido con el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación y la Junta de Andalucía. Estamos en buen camino.

La UCO es ejemplo de formación para el desarrollo de la tecnología a nivel internacional

¿Cree que si la Base Logística Militar no llegara se desarrollaría la industria 4.0?

Sí, sin problema. La Base marcará un antes y un después, es evidente. Pero años atrás ya hubo importantes inversiones en Córdoba. En la industria cervecera tenemos un ejemplo, así como en proveedores de una conocida cadena de supermercados y en el sector del frío. También es muy fuerte la industria del cartón. Aquí tenemos procesos patentados y preparados para optimizar el 100% de la aceituna que se produce en la provincia de Córdoba. No somos conscientes de lo que hay ni de lo que se avecina.

¿Resalta alguna innovación en vuestra compañía?

Hace dos años hicimos una apuesta importante a nivel económico y técnico al crear ON Industry, la primera feria de la industria 4.0 de Andalucía. Con la colaboración de Fundecor tuvo lugar en el Rectorado y convocó a más de 400 empresas. Este año queremos recuperarla en la primera semana de octubre y será mucho más grande. Pretendemos contar más de 1.000 empresas, en varios días y que sea una experiencia espectacular.

¿Hay empresas tecnológicas para completar los 20.000 metros a los que usted alude?

Sí, nuestra industria necesita mucho espacio. Y hay ya empresas interesadas en acompañarnos, en crecer juntos y crear riqueza en y para nuestra tierra.