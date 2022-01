Llega el frío y con él vuelve la clásica ropa de invierno, como bufandas, jerséis o chaquetones. Sin embargo, pese a que nos abriguemos lo máximo posible, eso no quita que, en muchas ocasiones, las bajas temperaturas dañen nuestra piel, causándonos quemaduras o picores. Por eso, te proponemos algunos trucos para proteger tu piel del frío.

Y es que, las bajas temperaturas hacen que dediquemos una mayor atención a la piel. Entre las causas de por qué esto ocurre se encuentra no protegerse lo suficiente del frío, que no llegue suficiente oxígeno a la epidermis, que las células muertas no se sustituyan a la velocidad normal...

Mejores trucos para proteger tu piel del frío

Ante esta situación, te dejamos los mejores, y sencillos, trucos para cuidar tu piel del frío.

Hidrátate

Un truco básico es hidratar la piel todos los días. Si se tiene dermatitis, psoriasis o alguna otra enfermedad de la piel se debe hacer varias veces al día. Para esto, tu mejor aliada es la crema hidratante, aunque también ayuda beber agua. Si te echas productos cosméticos, debes mirar que contengan ácido hialurónico, que ayudan mucho en esta tarea, así como los productos que tengan antioxidantes ricos en vitamina C.

No te duches con agua muy caliente

Lo normal es que, después de pasar frío, a la hora de ducharte, lo normal es que te pongas el agua muy caliente y quedarte ahí un buen rato. Sin embargo, esto no es recomendable, puesto que daña nuestra piel, por lo que conviene ducharse con agua templada. Además, si nos duchamos más de una vez al día la deshidratación aumentará.

Aliméntate bien

La alimentación es clave en todas las épocas del año, además, esta tiene su efecto directo en nuestra piel. Por eso, se recomienda tomar alimentos ricos en vitaminas y minerales, que favorecen la renovación de las células. También es recomendable que en invierno tomemos vitamina C y antioxidantes.

Cuida tus labios

Los labios son una de las zonas que más sufren cuando hace frío, ya que, al ser una capa de piel muy fina y perder humedad, se agrietan y enrojecen con mucha facilidad. Para paliar esto se recomienda exfoliar los labios un par de veces por semana. También limpiarlos con normalidad con agua tibia e hidratarlos con cacaoo.