José Luis Gil es uno de los actores más queridos en España: con sus papeles en series tan populares como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina', el zaragozano se granjeó el apoyo de todos los seguidores de ambas series y todo el público que admiraba su carrera como actor de doblaje, dando voz en producciones tan icónicas como 'Toy Story', 'Buscando a Nemo', 'Ace Ventura', o 'Buscando a Dory'.

El pasado noviembre de 2021, tras más de cuarenta años en activo en el mundo del cine, el teatro y la televisión, el intérprete tuvo que retirarse de los escenarios a causa de un infarto cerebral. Desde entonces, tanto su familia como amigos y compañeros esperan a las noticias sobre su evolución.

Tras las últimas noticias que trasladó su hija, Irene Gil, la pasada semana ahora su compañera y amiga, Macarena Gómez, ha dado más detalles sobre el estado de salud de José Luis Gil.

Novedades sobre el estado de salud de José Luis Gil

Tras meses sin conocer mucho más sobre el futuro del actor de Zaragoza, una publicación de su hija sorprendió a los espectadores. Acompañado de una foto donde se puede ver a ambos dándose un abrazo, escribía un doloroso texto en el que comunicaba a toda España cómo se encontraba su padre tras casi 24 meses del ictus: "Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", lamentaba.

"Han pasado dos años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa".

Reacciones del reparto de 'La que se avecina'

Además de los fans que han contestado a la sentida publicación de su hija Irene, muchos compañeros de las series que lo catapultaron a la fama no han podido contener sus palabras de tristeza o apoyo a la familia: "Es un tema doloroso, llevamos 22 años trabajando juntos", explicaba José Luis Merlo en el FesTVal de Vitoria, y dedicaba unas palabras especiales para el resto de su familia: "Estoy muy contento con la familia. Le deseo una pronta recuperación y que vuelva a ser José Luis Gil".

El director de 'La que se avecina', Alberto Castillo, también le dedicó unas palabras al actor al comienzo del rodaje de la temporada número 13 de la serie "La recuperación es lenta, pero al tío no le falta energía. Confiamos en que se va a recuperar del todo, lo que pasa es que esto lleva más tiempo del que todos queríamos".

Macarena Gómez comparte las novedades

Pero parece que las últimas noticias han reducido el optimismo de sus compañeros sobre la posibilidad de volver a trabajar junto a José Luis Gil. El pasado 23 de octubre, en una entrevista para el medio El Debate, la actriz cordobesa Macarena Gómez dio más detalles sobre el estado de salud del artista: "Yo creo que José Luis te entiende cuando hablas. Tiene dificultades para hablar, pero él realmente entiende todo lo que está pasando. Qué curioso es José Luis y yo porque en los primeros años en 'La que se avecina' nunca hablábamos y no nos... Yo nunca tenía secuencias con él, apenas lo veía. Y en los últimos años hubo algo que nos hizo conectar y empezamos a tener unas conversaciones muy interesantes.

"Me da mucha pena lo que le ha pasado. Sea a José Luis Gil o a otra persona, pero él en particular que es un ser extremadamente inteligente. Una persona muy culta, muy culta... Lo que le está pasando, no poder expresarse... Lo siento muchísimo porque es un apasionado de su trabajo, un hombre que iba a la serie, hacía teatro, luego doblajes.. Un grandísimo amante de su trabajo. Es lo peor que te puede pasar, no poder trabajar de aquello que te apasiona", ha revelado la actriz que interpreta a Lola Trujillo en 'La que se avecina".