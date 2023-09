Las campañas de promoción de películas o series de televisión se han convertido en el espacio elegido por actores y actrices para sincerarse sobre aspectos íntimos de sus vidas. La última en abrirse en este confesionario ha sido la actriz cordobesa Macarena Gómez, que acaba de presentar su última comedia ‘Desmadre Incluido’, dirigida por “su amigo del alma” Miguel Martí.

En el último programa de La Script, podcast dirigido por al periodista especializada en cine María Guerra, y a propósito de su primera película con Martí, la película de culto ‘SexyKiller’, Macarena Gómez ha confesado que es coleccionista de Barbies.

“En un principio la película se iba a llamar ‘BarbieKiller’ y yo soy coleccionista de Barbie, tengo una colección espectacular. Me encantan, me flipan”, cuenta la actriz. “Y me presenté al casting con todas mis barbies y Miguel dijo: ¿perdona”… a esta chica tengo que tenerla en mi película”. Y así fue como la actriz cordobesa se hizo con el papel.

Marcarena se confiesa toda una autoridad en la famosa muñeca de Mattel y asegura que no se pierde la convención anual de Barbie que cada noviembre se organiza en Madrid. “Soy una friki”, añade.

"Ken solo era un adorno"

Como no podía ser de otro modo, esta superfan de Barbie no se ha perdido la película sobre la muñeca y que ha batido records de taquilla desde este verano: “Me ha encantado”, asegura. "Vamos a ver. A mí me gustó porque me entretuvo y la actriz Margot Robbie está formidable y porque el concepto Barbie me gusta", continúa.

A las críticas, especialmente por parte de algunos hombres, sobre que la cinta de Greta Gerwig es "ultrafeminista", Gómez recuerda que cuando en su momento se hizo a Ken (el muñeco pareja de Barbie), "Ken solo era un adorno". Gómez considera que la película hace crítica a todo, al concepto de Barbie, de Ken, de Mattel a todo y no entiende el enfado de algunos hombres por como queda retratado Ken.