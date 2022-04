Las intervenciones de medicina y cirugía estética están a la orden del día. Pero no todas salen como los pacientes esperan, en muchas ocasiones por no ponerse en manos de auténticos profesionales. Es imprescindible que quien decida intervenirse para mejorar su aspecto físico acuda exclusivamente a centros especializados que otorguen todas las garantías sanitarias.

En los últimos meses, varios personajes famosos han compartido sus malas experiencias a la hora de pasar por el quirófano con el objetivo de hacerse retoques estéticos en cara y cuerpo. Una de ellas ha sido Rosario, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que ha impactado a sus seguidores tras compartir el resultado del aumento de labios que se realizó.

"Ahora me parece divertido, pero lo pasé fatal. Hace años, con 19, me puse labios. No tenía mucho dinero y quería labios ya, donde fuera y como fuera. Encontré un sitio medio clandestino que ponía labios por 160 euros y allá que fui", aseguró en un video de su canal MTMAD, añadiendo posteriormente cuál fue el terrible resultado de esta temeridad: "Nada más hacérmelos me veía genial y todo estaba perfecto. Pero con el paso del tiempo se me fueron formando unas bolitas".

Según cuenta en su vídeo, su problema se debió a la utilización de polímero, un producto plástico que introdujeron en sus labios que está prohibido para este tipo de retoques. "En estos casos no hay solución intermedia posible. Lo mejor es intervenir quirúrgicamente, quitarle el polímero y empezar a inyectarle ácido hialurónico", aseguran desde el departamento médico de Clínicas Dorsia, uno de los centros más reputados de nuestro país.

Pero la joven concursante de Telecinco no es la única celebrity que ha tenido una mala experiencia con la cirugía estética de la que lógicamente se arrepiente. Por ejemplo, Carola Baleztena, actriz de la mítica serie 'Al salir de clase' y esposa del empresario Emiliano Suárez, mostró su cara llena de manchas para denunciar en redes sociales la mala praxis médica que había sufrido: "Os pido a todas las mujeres que nos preocupamos tanto por tener bien la piel que, primero, vayamos a clínicas recomendadas, que miréis bien y te lo expliquen bien. Que todos los que utilizamos la medicina estética lo hagamos de manera consecuente y coherente".

Otro caso de una famosa que lo ha pasado mal tras pasar por el quirófano es Linda Evangelista. La modelo internacional de origen canadiense, una de las más conocida en la década de los 90, sufre hiperplastia adiposa paradójica por culpa de intervención estética fallida que le desfiguró la cara, motivo por el que ha estado sumida en una profunda depresión. De hecho, Evangelista ha interpuesto una demanda solicitando una indemnización millonaria a la empresa que le provocó estos daños.

"Estoy avanzando para deshacerme de mi vergüenza y hacer pública mi historia. Estoy tan cansado de vivir de esta manera. Me gustaría salir por la puerta con la cabeza en alto, a pesar de que ya no me veo como yo", aseguró la exmodelo en un comunicado que publicó en sus redes sociales.