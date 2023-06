El interés por la freidora de aire se ha disparado desde que, en 2020, estallara su popularidad: sin una gran campaña de publicidad, este nuevo electrodoméstico ha saltado al 'hall of fame' de los bazares con artículos para el hogar gracias a la popularidad entre los usuarios de redes sociales, que han creado una auténtica comunidad en torno a esta herramienta.

La de la freidora de aire es una corriente que cada vez comparten más personas y en la que hay desde trucos hasta recetas pasando por recomendaciones sobre cuál es la mejor 'air fryer' del mercado según nuestras necesidades.

Para elegir una buena freidora de aire, hay varios factores a contemplar previamente: en primer lugar, de cuántas personas está compuesto el núcleo familiar. En función de cuántos usuarios vaya a tener el aparato, necesitaremos una 'air fryer' con mayor o menor capacidad. Otro detalle que no puede despreciarse a la hora de decidir cuál es la opción por la que nos vamos a decantar es el espacio del que disponemos en la cocina.

Esta especie de 'burbuja' en torno a las freidoras de aire tiene un efecto peliagudo: es posible que, ante la avalancha de ventajas que presenta y la tendencia de verla por todas partes, muchas personas pasen por alto algunos de sus inconvenientes.

La famosa farmacéutica María de los Ángeles García García, más conocida como Boticaria García, que ha visitado el programa 'Zapeando' para comentar algunos de los aspectos más ensombrecidos sobre las freidoras de aire.

Boticaria García es una divulgadora científica nacida en Cuenca, en 1982, que comenzó a trabajar en una farmacia rural de Mejorada del Campo hasta que descubrió su pasión por la comunicación en redes sociales. A través de su blog 'boticariagarcia.com', la doctorada en Farmacia resolvía las dudas más recurrentes sobre esta disciplina con una forma de expresarse asequible para la mayoría de personas.

Desde entonces, la presencia de María de los Ángeles en las distintas sociales ha ido creciendo y consolidándose hasta llegar a colaborar con diversos medios de comunicación como La Sexta, RNE o Radio Marca para hablar sobre salud e higiene.

En esta ocasión, Boticaria García ha visitado el programa de sobremesas de La Sexta para hablar sobre las freidoras de aire: según su lectura, este aparato ha venido a sustituir a las clásicas freidoras o sartenes que funcionan con aceite porque son más sanas.

Si bien la autora de 'El jamón de York no existe' ha reconocido que entre las ventajas de la 'air fryer' está que "la freidora de aire tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas: se usa menos aceite y eso es bueno para la salud y para el bolsillo. Hay menos sustancias tóxicas, no huele a fritanga y es fácil de limpia", también ha querido exponer sus inconvenientes.

Según ella misma ha explicado, "tarda más, unos veinte o treinta minutos en hacer cualquier cosa y luego el tamaño pequeño del aparato condiciona las raciones y no sirve para todos y ocupa un espacio en la cocina".

"Depende principalmente de qué solamos cocinar en casa: si comes muchos fritos, te va a ayudar a disminuir la cantidad de aceite; pero si no comes muchos fritos, y vas a dejar de comer verdura al vapor por meterlas en el cacharro y meter patatas en el cacharro ya que lo tienes, pues no".