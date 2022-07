Te encanta utilizar tu horno, pero lo cierto es que cada vez que haces una receta este se ensucia de grasa y por los propios vapores de los alimentos.

Por eso, lo mejor es que lo limpies con frecuencia, evitando así que la suciedad se acumule y te sea muy difícil hacerlo, ya que en esas ocasiones tendrás que emplear productos químicos que seguro que quieres evitar.

Cómo se usa el vinagre para limpiar el horno

Aunque mucha gente no lo sabe, el vinagre es un potente limpiador natural y para que deje tu horno como los chorros del oro, lo único que tienes que hacer es poner en un pulverizador una parte de vinagre blanco con tres de agua caliente.

Pulverizas la mezcla dentro del horno y dejas media hora con el fin de que actúe, pasando después una bayeta húmeda y secando con un paño que no deje ninguna pelusa o con papel de cocina.

Si quieres que el horno huela bien, después rocía el zumo de uno o varios limones secándolos con un papel, con lo que vas a obtener un aroma a limpio de manera natural.

Bicarbonato para quitar la grasa incrustada

Este truco vale en esas situaciones en las que no has limpiado a tiempo, y por eso la grasa se ha incrustado de tal manera que no hay forma de sacarla.

Necesitas la siguiente mezcla:

4 cucharadas soperas de vinagre blanco 4 cucharadas soperas de agua caliente 10 cucharadas de bicarbonato

Juega con las cantidades hasta que quede una mezcla pastosa y ponla sobre la grasa endurecida, para a continuación rociar con vinagre blanco.

Hay que dejar que actúe toda la noche y a la mañana siguiente pasar una esponja húmeda para retirar las manchas y la pasta, quedando el horno impoluto.

¿Cómo puedes limpiar las bandejas y las rejillas?

Ambas son grandes, pero las puedes meter en el fregadero y limpiar primero una mitad y luego otra, sumergiéndolas en agua muy caliente con friegaplatos, el cual disolverá la grasa.

Las dejas media hora en remojo y las frotas con un estropajo metálico, repitiendo la operación con la otra mitad y secándolas después con papel de cocina.