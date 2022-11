«Experimentar una estancia en España es una aspiración»

Pablo Del Cid estudia Profesorado en Educación Artística con orientación en Artes Visuales en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) de Honduras y actualmente disfruta de una beca Erasmus KA-107 de seis meses en la Universidad de Córdoba.

¿Es la primera vez que realizas una estancia Erasmus en un país europeo? ¿Por qué te decidiste por la Universidad de Córdoba?

Sí, es la primera vez que realizo una estancia Erasmus en un país europeo, la cual espero no sea la última. Opté por estudiar en la UCO porque posee un programa académico que se vincula con mi formación en Honduras. Asimismo, tomé en consideración que dicho Programa en la UCO no existe como tal en ninguna de las Universidades de Honduras, por ende, me generó más entusiasmo recibir formación de esta carrera.

¿Te has sentido respaldado por tu Universidad y la UCO a la hora de los trámites y la integración en la UCO?

Sí, he tenido una cordial cobertura de atención y ayuda a cada uno de los detalles que eran necesarios para que la movilidad académica se llevara a cabo. La recepción de la UCO ha sido completamente acogedora la cual transmite esa seguridad de sentirse en casa, además, la postura de los docentes que me ejercen clases es accesible y amena a la integración de estudiantes extranjeros.

En tu universidad, ¿son habituales este tipo de movilidades internacionales?

Sí, la UPNFM tiene un programa de movilidad internacional, tanto a nivel de convenios bilaterales con universidades, como de programas de becas a nivel de pregrado y postgrado, con países latinoamericanos, europeos y estadounidenses. Pero, considero que, por el hecho de no existir un diverso abanico de opciones de movilidad, no se conocen lo suficiente.

¿Animarías entonces a otros compañeros a optar a becas como la que tu has conseguido para venir a Córdoba?

Por supuesto, el hecho de someterse a un plan de estudios donde la enseñanza es distinta marca una formación significativa. Además, en mi Universidad, el hecho de experimentar una estancia académica en España es una de las aspiraciones académicas más frecuentes. Esto debido a que es un país hispanohablante que posee una enorme y exquisita fuente cultural, que está muy bien conservada. Por otra parte, España es un país que posee muchos sitios turísticos y Universidades de renombre, y dentro de ellos Córdoba es un lugar que reúne ambas cualidades.

¿Qué esperas obtener de tu estancia Erasmus en Córdoba?

Espero adquirir conocimientos tanto académicos como culturales que me permitan desarrollarme no solo profesionalmente, sino también personalmente. En el aspecto académico de mi formación pedagógica, me gustaría implementar en mi rol didáctico las metodologías de enseñanza utilizadas en la UCO. En cuanto al aprendizaje obtenido en Cine y cultura, poder transmitirlo y ejecutarlo en Honduras.

¿Cuáles son las principales diferencias que has encontrado entre tu Universidad de origen y la UCO?

Dentro de las principales diferencias se encuentra el acceso a equipos tecnológicos dentro de todas las aulas de clase, una oferta académica mas amplia, el apoyo académico que se brinda a los estudiantes para la nivelación de contenidos, la interacción académica con estudiantes de diversas nacionalidades y las metodologías de enseñanza.

¿Hay algo de la Universidad de Córdoba que te gustaría que estuviera implantado en tu Universidad y viceversa?

Principalmente me encantaría que mi Universidad posea la diversidad de recursos tecnológicos y acondicionamientos que la UCO brinda a sus estudiantes