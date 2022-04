Recientemente ha sido elegido director de la Escuela Politécnica Superior de Belmez. ¿Qué le llevó a presentar su candidatura?

Los retos a los que se enfrenta el sistema Universitario y la EPSB en particular, derivados del nuevo marco normativo de organización de las enseñanzas, la modificación de los procedimientos de aseguramiento de la calidad, así como la prevista reforma de las leyes de la Ciencia y de Universidades. Decidí presentar mi candidatura y proponer un nuevo Comité de Dirección con un marcado carácter «ingenieril». Sin desmerecer el trabajo de ningún equipo directivo anterior, hacía más de 30 años que la Escuela no estaba dirigida por un ingeniero.

Ha habido cierta polémica con su candidatura...

No soy el primero en presentar una candidatura alternativa y ganar las elecciones. Hacía veintinueve años que la comunidad de la EPSB no tenía opción a elegir entre dos alternativas de gobierno. Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva, y una lección de democracia. Por otro lado, el que haya dos candidaturas muestra que es un centro con personal comprometido y con ganas de luchar por su Escuela. Yo tengo gran aprecio a Francisca Daza (la anterior directora), por lo que no me ha sido fácil tomar la decisión de presentar una candidatura alternativa, pero como bien me dijo una vez el anterior presidente de Covap, Tomás Aránguez, si tienes un proyecto en mente, tienes que acometerlo. Y nuestro proyecto no podía esperar cuatro años.

¿Qué cree que le puede aportar su experiencia como Director General de Planificación Académica en su nuevo cargo?

Yo ocupé el puesto de coordinador de Titulación y subdirector de Ordenación Académica en la EPSB, pasando en 2014 a ocupar el puesto de director General de Planificación Académica. Ahora vuelvo a la gestión del centro. Esta trayectoria me ha permitido conocer el funcionamiento de nuestra escuela y de otras escuelas y facultades de la UCO, sus fortalezas y debilidades, conocer el funcionamiento y estructuras universitarias, todo ello aspectos claves para hacer una buena gestión como director de la EPSB.

¿Cuáles serán sus líneas de trabajo para este mandato?

Todas mis líneas de trabajo deben estar encaminadas a que la EPSB sea más competitiva y atractiva para los estudiantes de Ingeniería y posicionarla a la vanguardia de los avances tecnológicos, la transformación digital, la igualdad de oportunidades, la excelencia y el desarrollo sostenible. Para ello es necesario gestionar de manera eficiente, eficaz y transparente, fortalecer la oferta formativa actual, la movilidad internacional y la formación continua. Hay que seguir mejorando las infraestructuras y habitabilidad de nuestro centro. Es necesario dar una nueva dimensión de investigación, innovación y transferencia de conocimiento que beneficie a las empresas e instituciones del Valle del Guadiato y por extensión al Valle de los Pedroches y hacer que la EPSB esté presente en todos y cada uno de los pueblos del Norte de la provincia de Córdoba.

¿Hay algún proyecto en el que usted y su equipo tengan especial ilusión?

Dar una nueva dimensión de investigación, innovación y transferencia de conocimiento a la Escuela. Para ello, es necesario que la UCO invierta más en infraestructuras de investigación en la Escuela. También hay que captar talento, de ahí que desde hace más de diez años comenzáramos a formar doctores entre los egresados con mejor expediente académico para garantizar el relevo generacional.

Su predecesora demandaba un nuevo grado para dar mayor estabilidad al centro. ¿Comparte esa demanda?

En mi programa electoral me he comprometido a mejorar la oferta académica. Aprovechando el nuevo marco normativo queremos implantar la modalidad de formación dual en el Grado en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales, con un 20-40% de créditos de formación en la empresa. Se constituirá una Comisión de Nuevos Títulos, que trabajará en algunas de las propuestas que están encima de la mesa, como es el Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, propuesto por mi predecesora, el Doble Grado en Ingeniería Civil y el Grado en Ciencias y Tecnología de la Edificación, propuesto por otros equipos anteriores, o incluso proponer un Máster Interuniversitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Sin perder de vista cualquier otro tipo de Título que sea estratégico para mejorar el posicionamiento de la Escuela.

En las elecciones, el alumnado fue el menos participativo de los distintos sectores. ¿Cómo va a fomentar la participación del estudiantado en la vida del centro?

Ya quisieran muchas elecciones en el ámbito universitario tener un porcentaje de participación de los estudiantes tan alto como hemos tenido en la EPSB. Lo que ocurre, es que el porcentaje de participación del profesorado y PAS ha sido del 100%. Yo estoy muy satisfecho con la respuesta de los estudiantes en estas elecciones. Los estudiantes siempre han estado muy activos en la vida del centro, en el que, al ser pequeño, todo el alumnado y el profesorado se conocen y participan en las actividades. Hay algunas iniciativas, como las Escuelas Deportivas, o la Escuela de Mus, pero ya digo, la participación del alumnado en la vida de la Escuela Politécnica de Belmez ha sido siempre ejemplar.