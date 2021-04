La pandemia ha concedido ciertas oportunidades a Giga, estudiante de Humanidades de Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia). Su interés por estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO no solo le condujo a embarcarse en una movilidad Erasmus entre países del programa y asociados en un momento poco propicio para ello, sino también a solicitar una prórroga de su estancia en Córdoba hasta finales de curso.

- Giga, ¿qué motivó su solicitud de prórroga?

- Me di cuenta de que un cuatrimestre no era suficiente para vivir Córdoba plenamente. Pude disfrutar el cuatrimestre anterior a pesar de las circunstancias; sin grandes fiestas, pero con ciertas actividades dentro de las restricciones impuestas. Llegó la hora de marcharme de Córdoba cuando ya todo funcionaba a mi alrededor: Me había habituado al entorno social y universitario, empezaba a hablar español poco a poco… Al principio no sabía que existía la posibilidad de quedarme por más tiempo. Recuerdo que uno de los profesores me dijo que Córdoba era muy especial en primavera, y comenzó a hacerme especial ilusión poder ver las calles y patios de Córdoba en flor. Y conseguí la prórroga para este segundo cuatrimestre, así que ahora estoy muy feliz de haberlo conseguido.

- ¿De qué manera ha influido la pandemia en su movilidad?

- Hoy todo el mundo habla de los problemas del aprendizaje en línea. Por supuesto las clases totalmente presenciales son más productivas. Con todo, puedo decir que el sistema on-line está bastante bien organizado en la UCO; hay algunos problemas, pero aun así funciona a la perfección. Es desgarrador pensar que realmente he conocido España y esta universidad en pandemia, y que no he tenido la oportunidad de conocerlas como realmente son. Por eso tendré que volver, al menos como turista, para ver cómo son verdaderamente Andalucía, Córdoba y la UCO sin la pandemia.

- ¿Se conocen la UCO y el programa Erasmus entre los estudiantes de la Universidad Estatal de Tbilisi?

- El programa Erasmus es ahora más conocido que hace años y se está volviendo cada vez más popular. Todos los estudiantes quieren ampliar sus perspectivas con una experiencia de intercambio Erasmus. Mi universidad cuenta con numerosos programas de intercambio con universidades de muchos países. En mi caso, solicité la UCO porque era el mejor destino para mi especialidad.

- La vida universitaria en la UCO, ¿es similar o diferente a la de su país?

- Una cosa que nuestras universidades tienen en común es que nuestro campus en Georgia es tan histórico y especial como la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO. Desde el principio me enamoré de este edificio por su antigüedad y sus patios. En cuanto a diferencias, los métodos del profesorado y el sistema de aprendizaje son algo diferentes. Yo soy estudiante de árabe; el año pasado tuve una beca en Marruecos y también tengo clases de árabe aquí. Puedo decir con seguridad que el método de enseñanza del árabe es muy diferente en Georgia, Marruecos y España, pues cada país tiene su propia historia, retos y problemas. Por ejemplo, aquí he tenido clases de literatura colonial. En Georgia no le damos tanta importancia al colonialismo, puesto que está vinculado a la Unión Soviética y es una cuestión delicada aún en la actualidad. Pero, en definitiva, las tres experiencias me resultarán muy útiles tanto para aprender y enseñar árabe en el futuro.

- ¿Qué crees que va aportar el programa Erasmus a su futuro?

Ya me ha aportado mucho, pues he ganado experiencia viviendo en el extranjero durante estos meses. Todos los conocimientos que adquiero durante esta movilidad complementan mi formación. Todo esto supone pasos previos para el éxito en mi futura carrera.