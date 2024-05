El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de mayo

Hoy en Priego de Córdoba, el cielo estará mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura será agradable, con máximas que alcanzarán los 28 grados . La humedad relativa estará en torno al 30%, lo que hará que el día se sienta bastante seco.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no hay riesgo de lluvia. El viento soplará principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. No se esperan ráfagas de viento significativas.

En cuanto a la temperatura, se espera que sea bastante estable a lo largo del día, con mínimas de 12 grados durante la madrugada y máximas de 28 grados durante la tarde. Se recomienda vestir ropa ligera y llevar protección solar si se va a estar al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba será mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo. ¡Que tengan un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-09T20:56:08.