«Me preocupa más no torear bien que hacerlo en Sevilla»

Con once años de edad, Manuel Román asistió a una primera comunión celebrada en la Hacienda El Cordobés. Soltaron una vaquilla para que torearan los niños. Cogió un capote y le dio varios capotazos. Desde ese momento solo piensa en el toro. Tras cuatro años en la Escuela Taurina de Córdoba y haber quedado triunfador en las becerradas de promoción de la Asociación de Escuelas Andaluzas, Manuel Román, de 16 años, ha dado este año el paso al escalafón superior, novilladas sin picar, habiéndose clasificado con el número uno en los tentaderos de selección para participar en las novilladas televisadas de Canal Sur, donde debutará el próximo día 9 en Alcudia de Guadix. Este jueves se estrena en la Real Maestranza.

Un reto muy importante el ciclo de novilladas televisadas.

Efectivamente, participar en estas novilladas de Canal Sur supone un reto para cualquiera de los participantes, sobre todo porque te la juegas ante un solo novillo para pasar a la ronda siguiente y hay gente de mucho nivel.

Va muy bien preparado. A estas alturas ha toreado bastante y está cosechando triunfos de categoría.

Si, debuté de luces en Miguelturra, el pasado mes de marzo. Allí conseguí cortar dos orejas y rabo. Después toreé en Castellón, Malagón, Montoro, Navas de San Juan y también tuve una salida al extranjero en Francia, en Bougué y Saint Ceret. En total llevo conseguidas catorce orejas y un rabo entre todas estas tardes.

Y este jueves le espera su debut en la Real Maestranza de Sevilla. ¿Le preocupa demasiado el escenario?

Claro. Sevilla es Sevilla, y la Real Maestranza es la Real Maestranza, un sueño para cualquiera que quiera ser torero. Y aunque me considero muy bien preparado para esta cita tan especial, tengo la preocupación lógica de torear en una plaza de esa categoría, pero me preocupa más no quedar bien que torear allí.

Además de la cita hispalense, esta primera temporada le esperan fechas importantes en plazas de primera fila.

Así es. Después de torear en Sevilla voy a otros destinos muy importantes, porque iré a Bilbao y me espera también Valencia, y en Francia saldré al ruedo de Dax y Arlés. En total, si todo sale bien, llegaré a las cuarenta novilladas en lo que va de temporada, que no está mal para ir creciendo como torero.

¿Cuál ha sido su mejor tarde, donde se ha sentido más torero?

De todas las tardes en las que he toreado este año fue en la localidad francesa de Bougué donde me sentí torero de verdad. Disfruté mucho. Espero disfrutar esa sensación muchas otras tardes y en esas plazas tan importantes.