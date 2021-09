FICHA DEL FESTEJO Toros de Manuel Blázquez de justa presentación, mansos, reservones y sin clase. Finito de Córdoba, de gris y azabache: pinchazo y media desprendida (palmas tras leve petición); casi entera (oreja) David de Miranda, de azul marino y azabache: estocada (dos orejas); estocada desprendida (dos orejas) Javier Orozco, de blanco y azabache: resultó cogido en su primer toro (silencio); pinchazo y estocada contraria (dos orejas) La plaza registró media entrada del aforo permitido en tarde agradable.

Finito de Córdoba se fue de vacío de la corrida celebrada en Antequera (Málaga) debido a unos toros sin casta ni clase, no obstante dejó muestras de su calidad con una serie de verónicas. Por su parte, el torero onubense David de Miranda resultó el triunfador, tras cortar un total de cuatro orejas, mientras que el rondeño Javier Orozco, que tomaba la alternativa y resultó corneado en su primer toro, cortó dos.

No pudo estirarse a la verónica Finito de Córdoba en su primer toro, un animal muy brusco y desclasado que no quiso capote. Tuvo que afanarse Finito con este animal que no acudía franco a la embestida y todos los muletazos tenían que ser de uno en uno, muy incierto y con el que no terminó de sentirse a gusto.

Una verónica de manos bajas y dos medias con mucho gusto pudo robarle al Fino al quinto, otro animal muy desclasado y sin casta, que marcó el desarrollo de la faena de muleta en la que Finito aprovechó las pocas arrancadas que le ofreció dejando algunos pases de mucha pinturería.

La alternativa de Javier Orozco estuvo marcada por la cornada que recibió del toro de la alternativa, "Aguador", al que recibió con un farol de rodillas en el tercio para proseguir por verónicas y rematar con una media.

No tenía muchas fuerzas el de Blázquez y recibió un pequeño picotazo en el caballo. Comenzó Orozco con la rodilla genuflexa en el tercio hasta que se sacó al astado entre las dos rayas de picar y basó gran parte de la faena sobre la mano derecha, después de tres tandas sobre la misma, el animal vio tablas y huyó a refugiarse en ellas.

Se cambió la muleta a la izquierda y cuando estaba toreando al natural el toro se le venció hacia los adentros y lo prendió por el muslo propinándole una cornada de la que fue operado para salir después a matar al sexto de la tarde. Este astado fue estoqueado por Finito de Córdoba.

Salió Orozco en el que cerraba plaza con una cornada de 12 cm en el tercio medio del muslo izquierdo y le instrumentó unas verónicas de mano baja muy jaleadas por el amable público de Antequera que lo recibió con una gran ovación cuando lo vio aparecer por la puerta del patio de cuadrillas.

Visiblemente dolorido se fue a brindar el toro al equipo médico y después al centro del ruedo al público asistente. Comenzó la faena sobre la mano diestra y tenía que llevar muy tapado al de Blázquez para que solo viera muleta y llevarlo detrás de la cadera. Muchísima voluntad por parte del rondeño que a pesar de la merma física quiso en todo momento conseguir la ligazón de las tandas.

El astado se fue viniendo a menos y acortando las embestidas, y Orozco remató la faena por manoletinas muy ajustadas y un gran pase de pecho.

Se alteró el orden después de la cornada de Javier Orozco, y salió en segundo lugar el primer toro que le correspondía a David de Miranda, que aunque salió con muchos pies el animal se derrumbó antes de su paso por el caballo. Le enjaretó un quite por tafalleras en el centro del ruedo de muchísima exposición.

Brindó al público y empezó la faena con pases por alto, clavando las zapatillas en el albero. Mucha voluntad por parte de David de Miranda ante un astado que entraba andando en cada cite a la muleta que le ofrecía el onubense que basó su faena sobre la mano izquierda dejando naturales sueltos de gran belleza. Acortó las distancias De Miranda y consiguió poner al público en pie.

Recibió David de Miranda a su segundo por verónicas y después del paso del toro por el caballo, le realizó un ajustadísimo quite por chicuelinas en el centro del ruedo rematando con una larga. Brindó la faena a su compañero herido, Javier Orozco, y el onubense tuvo que hacer un grandísimo esfuerzo por sacar lucimiento de un toro muy venido a menos, sin fuerzas ni recorrido.

Pero no desistió de su empeño De Miranda y a final de faena, volvió a acortar distancias dejándose llegar los pitones a la taleguilla y exponiendo mucho ante un marmolillo.