El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de mayo

Hoy en Mairena del Aljarafe tendremos un día despejado, con cielos despejados durante todo el día. La temperatura máxima alcanzará los 27 grados , por lo que será un día cálido y agradable. La humedad relativa estará en torno al 25%, lo que hará que la sensación térmica sea muy agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá que preocuparse por la lluvia. El viento soplará principalmente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 20 km/h. No se esperan rachas de viento fuertes, por lo que el día será tranquilo en ese aspecto.

El orto del sol será a las 07:25 y el ocaso a las 21:17, por lo que tendremos un día con una buena cantidad de horas de luz natural. Será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como pasear por el parque o tomar el sol en la terraza.

En resumen, el día de hoy en Mairena del Aljarafe será perfecto para disfrutar del buen tiempo y las temperaturas agradables. No olvides protegerte del sol y disfrutar de este día soleado. ¡Que tengas un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-05-03T21:38:06.