Uno de los participantes que se manifestó el pasado lunes ante la sede de la Diputación de Ourense, y que presuntamente portaba un artilugio a modo de lanzallamas accionado durante el enfrentamiento con los policías (él lo niega), ha quedado en libertad sin medidas tras ser detenido por Policía Nacional y pasar la noche en los calabozos. Se le atribuye un presunto delito contra el orden público.

El arrestado, profesional de emergencias en un GES, negó los hechos. Afirmó ante el juez de guardia que llevaba una bombona de aire -en concreto un equipo de respiración asistida-, y no de oxígeno (es decir, con ese material no podría proyectar llamas), así como dos bocinas. Él no lanzó fuego, sostiene, ya que, además, según su versión se encontraba al otro lado de la calle. Además, habría vídeos que probarían su versión.

Tras su detención, el comité de huelga ya afirmó que se trata de un trabajador de un GES que no participó en el hecho. "Estaba 15 metros hacia atrás, portaba las bocinas para hacer ruido. Tenemos pruebas gráficas de que él no fue", afirma un portavoz del comité.

Sin embargo, la Policía Nacional alega que dos testigos le señalan, sin género de dudas, como el responsable de la llamarada.

Durante la protesta, un grupo de los manifestantes presionó contra el cordón policial establecido en el acceso a sede de la institución provincial. Se produjo una carga policial y en los vídeos se aprecian llamaradas dirigidas hacia los agentes, si bien en la trayectoria también había bomberos. Un bombero sufrió una fractura de pómulo y nariz, otros compañeros resultaron heridos menos graves, y dos policías salieron lesionados.

"Condenamos el acometimiento contra los agentes policiales desplegados utilizando, además de la violencia física, un artilugio a modo de lanzallamas que podría haber ocasionado graves daños y lesiones a los agentes", denunció el SUP, principal sindicato de la Policía en Galicia. El comité de huelga calificó de "desafortunado" este hecho, "el empleo de un insecticida que, después de inflamarse durante su proyectado, pudo interpretarse como una herramienta de amenaza por parte de los bomberos". Sin embargo, matizó que el fuego no llega a los agentes policiales, sino que pasa por la cabeza de muchos compañeros antes de diluirse".

En su último pronunciamiento, los representantes del colectivo de profesionales en huelga indica que "la Policía hizo un trabajo ejemplar. Cierto que como en todas partes siempre hay algún elemento discordante (tanto de un lado como de otro), pero la actuación policial, sobre todo más allá de los 30 segundos de carga que se viralizaron, fue ejemplar”.