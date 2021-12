Son solo diez nombres de los cientos que han desaparecido a lo largo de 2021. Diez de los miles que permanecen ausentes desde que se tiene recuento: Jesús, María Dolores, Wangyu Chen, María, Ana Isabes, Stephanie y Leonardo, Manuela, Ignacio, Juan Manuel...

Desaparecieron, no dejaron rastro. Sus familias buscan y esperan. Solo tienen un deseo: encontrarlos, volverlos a abrazar.

Pincha aquí para ver la galería completa.

Ana Isabel Picazo

Tiene 39 años años y su familia la busca desde el 29 de enero de 2021. Desapareció en Tarazona de la Mancha (Albacete). Unos días más tarde se localizó su coche, en las inmediaciones de la estación de tren y autobús de Albacete. El coche estaba abierto y con las llaves puestas. En el interior se encontraba su móvil, documentación, y una bolsa de la compra llena de comida. Se descartó que hubiera subido a ningún tren o autobús.

Juan Manuel Castillo

Tiene 41 años y su familia lo busca desde el 11 de junio. Desapareció en Ayamonte (Huelva). Mide 1,80 centímetros, y en el momento de su desaparición pesaba 75 kilos. Pelo corto y ondulado de color castaño. Es de complexión delgada y tiene los ojos de color marrón.

María Dolores Martínez

Tiene 58 años y su familia la busca desde el 15 de septiembre. Desapareció en Utrera (Sevilla). Su marido se fue al campo, y ella se quedó en casa. Cuando llegó, María Dolores no estaba. Rastrearon la zona y los caminos más cercanos. No han encontrado respuestas.

Jesús Bengoa

Tiene 68 años y su familia lo busca desde el 13 de diciembre. Desapareció en Vitoria. A mediodía salió de casa, como cada día, a pasear. Siempre trazaba la misma ruta. No han vuelto a verlo. Las búsquedas no cesan y no dan con su paradero.

Wangyu Chen

Tiene 14 años y su familia la busca desde el 3 de agosto. Desapareció en Málaga. Mide 1,60 metros, tiene el pelo largo y negro, del mismo color que sus ojos. Es menor, por lo que su desaparición es de alto riesgo, inquietante.

Stephanie y Leonardo Centeno

Tienen 5 y 6 años. Su padre los busca desde el 29 de enero. Desaparecieron en Estepona (Málaga). Ese día su madre los recogió del colegió y, desde entonces, no han vuelto a ver a ninguno de los tres. Tras la denuncia del hombre, se activó la alerta por sustracción parental.

María Chico Prieto

Tiene 76 años y su familia la busca desde el 7 de agosto. Desapareció en A Torre da Enfesta (A Coruña) en el corto trayecto que separa su domicilio con la vivienda de una sobrina. Padecía Alzheimer. No han vuelto a verla.

Ignacio Palmero

Tiene 30 años y su familia lo busca desde el 14 de julio. Desapareció en San Cristobal de la Laguna (Tenerife). Su rastro se perdió en la zona de Valle Guerra. Su móvil está apagado desde entonces. Tampoco ha habido movimientos en su cuenta bancaria. Mide 1,72 metros, es de complexión corpulenta, tiene el pelo castaño, aunque está rapado, y los ojos castaños.

Manuela Barbosa

Tiene 66 años y su familia la espera desde el 13 de julio en Redondela (Pontevedra). Tiene problemas de salud y necesita medicación. Caminaba a casa de su hija, pero nunca llegó. No se descarta que, desorientada, haya podido coger un medio de transporte pues llevaba consigo dinero y documentación.

María Sierra González

Tiene 72 años y su familia la busca desde el 1 de agosto en Gandía (Valencia). Tiene problemas de salud y necesita medicación. Su familia apunta a la desorientación como causa de la desaparición. Tras un sinfín de búsquedas no han podido encontrarla.