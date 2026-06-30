Melbises Ceballos, El Horno de Mel: «La gastronomía de calidad y el cuidado del planeta pueden ir de la mano»

Mayo ha sido un mes repleto de éxitos para El Horno de Mel. ¿Qué balance hace de los logros conseguidos?

Mayo en Córdoba es intenso. Ha sido emocionante ver como nuestros clientes se van contentos. Cada día es un logro conseguido. Y si a eso le sumamos el premio de Hostelería por el Clima, el balance no ha podido ser más positivo. Nos anima a ser mejores cada día, sobre todo más sostenibles.

Capilla de San Sebastián. / Palacio de Congresos de Córdoba

La propuesta gastronómica del restaurante pone en valor los sabores de Córdoba, con una carta que combina producto local, tradición y creatividad. En el menú, ¿cómo se fusionan estos tres conceptos?

La base parte de nuestra gastronomía cordobesa, a partir de ahí llega todo. Apostamos por el producto local, kilómetro cero, proveedores del Valle de los Pedroches, vinos de denominación Montilla-Moriles y pequeñas empresas con productos artesanos que nos inspiran.

Soy dominicana y me gusta reflejar en algunos platos un toque caribeño sutil, por ejemplo: ‘salmorejo de mango’, respetando siempre la esencia de las recetas. Además, apostamos fielmente por una carta diversa, apta para celiacos, veganos y vegetarianos.

Gastronomía de El Horno de Mel. / Palacio de Congresos de Córdoba

Además, El Horno de Mel se ha posicionado como un referente gastronómico local. ¿Cuál es su valor diferencial?

Nuestro valor diferencial se centra en apostar por una carta con productos frescos. Cada día, nuestros proveedores traen sus productos a nuestro restaurante. Sorprende mucho a nuestros clientes la frescura de nuestras recetas. Nos gusta que nuestros clientes se sientan cómodos, en un refugio de paz y tranquilidad. Esto es muy importante para nosotros.

También apostamos por la sostenibilidad, de ahí nuestro premio Hostelería por el Clima. Creo que estos son los puntos más importantes que hacen que El Horno de Mel tenga un valor diferente.

«Queremos demostrar que sí es posible ser sostenibles y que nuestro modelo de negocio funciona»

Gastronomía de El Horno de Mel. / Palacio de Congresos de Córdoba

Por otro lado, el pasado 18 de mayo se celebró la III edición de los Premios Hostelería #PorElClima 2026. El Horno de Mel fue galardonado en la categoría de Premios Autonómicos, siendo el único establecimiento de Andalucía en recibir esta distinción. Para el restaurante, ¿qué significa este reconocimiento?

Ha sido un compromiso y un reto tremendo conseguir este premio, ser el único restaurante de toda Andalucía premiado nos demuestra que la gastronomía de calidad y el cuidado del planeta pueden ir de la mano perfectamente. Este reconocimiento es, sin duda, fruto del esfuerzo de todo el equipo, que se entrega al máximo cada día.

Melbises en la III edición de los Premios Hostelería #PorElClima. / Palacio de Congresos de Córdoba

¿Qué medidas ha implantado el espacio gastronómico para reducir la contaminación y ser más sostenible?

Una de las medidas implantadas es el desperdicio cero y el uso del bono climático en máquinas de aire más eficientes. También hemos eliminado el plástico de un solo uso, tanto en el restaurante como en nuestros caterings. Además, realizamos recetas de 48 horas a baja temperatura, reducidas a 2 horas, aprovechamos la luz natural de nuestro patio acristalado 8 horas seguidas y, con todo ello, ayudamos a reducir la huella de carbono.

Gastronomía de El Horno de Mel. / Palacio de Congresos de Córdoba

Para los próximos meses, ¿qué hitos o metas busca consolidar el restaurante?

Queremos demostrar que sí es posible ser sostenibles y que nuestro modelo de negocio funciona. Estamos trabajando en nuestra carta de verano, más reducida y con productos de temporada. Tapas en barra para aquellos que tienen poco tiempo o simplemente quieren disfrutar de una fantástica gastronomía que lleva el nombre de Córdoba.