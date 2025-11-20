Los ‘brunch’ del Horno de Mel: un recorrido gastronómico por los sabores de la temporada
El menú se puede adaptar a las necesidades de los comensales: hay una versión sin gluten y opciones veganas y libres de alérgenos
DC Digital
Ubicado en el interior del histórico Palacio de Congresos de Córdoba, el Horno de Mel se ha consolidado como un espacio gastronómico singular donde la tradición cordobesa se reinterpreta desde una perspectiva contemporánea. Su propuesta combina producto local, técnicas de alta cocina y una presentación que busca el equilibrio entre sabor, textura y estética.
‘Brunch’ para disfrutar sin prisas
Entre sus propuestas más reconocidas destacan los ‘brunch’, una experiencia pensada para disfrutar sin prisas en un entorno elegante y luminoso. Cada ‘brunch’ está diseñado como un recorrido por los distintos sabores de la temporada: café de especialidad, zumos naturales con frutas frescas, una selección de tostadas con panes artesanos, vasitos de yogur con fruta, galletas caseras y tartas elaboradas en el propio obrador del restaurante.
Y todo ello con la posibilidad de adaptar el menú a diferentes necesidades, ofreciendo una versión completamente sin gluten, así como opciones veganas y libres de alérgenos, cuidadosamente elaboradas para garantizar la máxima calidad y la seguridad alimentaria.
Una experiencia gastronómica única
Además de su servicio en sala, el Horno de Mel es responsable del catering de algunos de los eventos que se celebran en el Palacio de Congresos, aportando su sello de elegancia y sabor a los encuentros institucionales, culturales o empresariales que lo soliciten previamente.
El restaurante permanece abierto al público general, sin necesidad de asistir a congresos o actos en el Palacio, lo que permite a cualquier visitante disfrutar de una experiencia gastronómica única en uno de los entornos más emblemáticos de Córdoba.
Melbises Ceballos es su directora creativa
Bajo la dirección creativa de Melbises Ceballos, chef formada en el Basque Culinary Center, el Horno de Mel continúa afianzando su posición como un referente en la escena gastronómica cordobesa. Y todo ello es gracias a su compromiso con la excelencia, la innovación y el respeto por la identidad culinaria andaluza.
