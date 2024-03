Pablo Iglesias abrirá un bar en el centro de Madrid

El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos Pablo Iglesias abrirá próximamente un bar en el popular barrio madrileño de Lavapiés, bautizado como Taberna Garibaldi, con una carta de cócteles y comidas que es todo un guiño a figuras y símbolos de la izquierda española e internacional.

"Las tabernas son el último bastión de la libertad del proletariado" es la leyenda escrita en esa carta junto a una ilustración del filósofo marxista Karl Kautsky en la esquina inferior y otra del revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi en la superior.

La carta de comidas incluye, entre otros platos, un 'Salmorejo partisano', unas enchiladas 'Viva Zapata', y unas carrilleras "Brigada Garibaldi". Y no faltará una oferta de platos veganos bajo el nombre 'No me llame Ternera', que coincide con el título del documental sobre el miembro de ETA Josu Urritikoetxea.

Los nombres de los cócteles que ofrecerá el bar son todo un homenaje a la izquierda revolucionaria, desde un 'Fidel Mojito' hasta un 'Ché Daiquiri' o un 'Mandela Zulú' pasando por el 'Gramsci Negroni', un 'Durruti Dry Martini' o el 'Pasionaria Puerto de Valencia' son algunas de las bebidas que se podrán disfrutar en la taberna de Pablo Iglesias.

Para completar la jornada, y según ha avanzado el propio Pablo Iglesias a EFE, la canción que indicará que el bar está a punto de cerrar será siempre 'Bella Ciao', internacionalmente conocida como un himno de resistencia antifascista.

El nuevo bar de Pablo Iglesias abrirá el próximo martes, 19 de marzo.