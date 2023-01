Hace unos días, una madre gallega recibió miles de reacciones y comentarios de apoyo cuando contó en el muro de su perfil la incómoda situación que vivió con su hijo de seis años en el colegio. La mayoría de los comentarios pretendían empatizar, dar consejo y solidarizarse con esta mujer que denunció un desagradable asunto, a raíz de la actitud que tuvo la profesora con el pequeño y que le disgustó, hasta el punto de concluir ese tuit con un elocuente "hiervo".

"Mi hijo sale llorando del cole, pidiendo que corramos, que no lo dejaron ir al baño, desesperado, pero tenemos que esperar al mayor, su profesora me dice "si no acaba los deberes no puede ir al baño", 6 años tiene el crío y lo que me costó que empezara a ir fuera de casa, hiervo", relataba Bea en su cuenta del pajarito azul.

Mi hijo sale llorando del cole, pidiendo que corramos, que no lo dejaron ir al baño, desesperado, pero tenemos que esperar al mayor, su profesora me dice "si no acaba los deberes no puede ir al baño", 6 años tiene el crío y lo que me costó que empezara a ir fuera de casa, hiervo — Bea_ier (@bea_ier) 25 de enero de 2023

Entre la avalancha de mensajes, sobre todo de padres indignados, hubo algunos que le aconsejaban que pusiera una denuncia: ¿Perdón? ¡esto es denunciable, qué barbaridad! ; Otros usuarios no salían de su asombro: "Pero bueno, ¿esto qué es? ¡que son personitas, qué vergüenza!"; También hubo comentarios de profesores: "Quéjate, pero de manera enérgica ante la profesora. Te lo digo como madre y como docente. Yo a mis niños de 3° les dejo ir al baño siempre que lo necesitan. Considero que es algo muy importante y que negárselo podría crear problemas a la larga muy importantes. Pobrecillo, ánimo."

La madre agradeció a todos "vuestras palabras y vuestros ánimos y consejos, lo escribí en un momento de rabia e impotencia y no pensaba que llegaría a tanta gente", dijo sorprendida. También explicó que al día siguiente de este incidente se reunió con la directora del centro para intentar solucionar el asunto.

Gracias a todos por vuestras palabras y vuestros ánimos y consejos, lo escribí en un momento de rabia e impotencia y no pensaba que llegaría a tanta gente, estoy leyendo los comentarios ahora de nuevo con calma.

Al final hablamos con la directora a la mañana, antes de entrar (+) — Bea_ier (@bea_ier) 26 de enero de 2023

Esta mujer le aseguró a Bea que hablaría con la profesora de su hijo y con el jefe de estudios "para que eso no se repita". Al parecer y según esta madre, la directora "fue muy receptiva y entendió mi enfado y disgusto", aseguró aliviada.