España no tiene un MIR de oncología pediátrica. Esto es, no existe una especialidad reglada para esta enfermedad, como sí existe para la pediatría por un lado y para la oncología por otro. Es una situación general en toda Europa, con excepciones en Alemania o Reino Unido. "El principal problema en el cáncer infantil es la falta de formación: no existe una especialidad reglada en oncología pediátrica, pese a que el cáncer infantil es totalmente diferente al de adultos", señala a este diario Andrés Morales, director asistencial del Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB), dependiente del Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat).

Morales pone el foco en esta realidad aprovechando que estos días se celebra en Barcelona el Congreso de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. La Ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha visitado esta misma mañana el PCCB (que se inauguró el pasado junio) con motivo del evento. "Quiero reconoce y agradecer a todos los sanitarios que lo hacen posible. Hay que seguir avanzando en cribados que permitan la detección precoz, también en el cáncer infantil", ha dicho Darias en una atención a los medios de comunicación tras su visita. "Llevamos tiempo intentando que en España exista una especialidad en oncología pediátrica. Centros como el nuestro, de referencia, tienen un proceso formativo -una 'fellowship' con 12 plazas- posterior a la residencia en pediatría. Dura tres años y sirve para formar a los pediatras en oncología pediátrica", explica Morales. Este oncólogo pediátrico, que se formó en los Estados Unidos, destaca que el cáncer infantil es un "conjunto de enfermedades tan diversas, que requiere de una especialidad". Por ejemplo, hay pacientes con leucemias a los dos años, otros con tumores óseos a los 14 y otros con tumores cerebrales o los 20. "Todos ellos son pacientes con patologías muy diversas, que se enfrentan a tratamientos muy específicos con elevadas toxicidades". Carcinomas y tumores del desarrollo Este médico avisa de que el cáncer infantil es "totalmente diferente al de adultos". "Solo tienen en común la palabra cáncer", precisa. Mientras que el cáncer de adultos está relacionado con el envejecimiento y los hábitos de vida (la mayoría son "carcinomas": tumores malignos que se forman a partir del tejido epitelial de los órganos), el cáncer de niños está relacionado con "tumores del desarrollo", esto es, cánceres ligados al "proceso formativo". "Ocurren desde los cero años hasta cuando uno acaba de formarse a los veintipocos años. Cuando ya tienes tus órganos madurados, no tienes posibilidad de tener un cáncer del desarrollo", explica el director asistencial del PCCB. Por esta razón la investigación debe ser "específica" y debe llevarse a cabo en centros como el de Sant Joan de Déu. "Toda la investigación en cánceres de adultos de poco o nada sirve para el cáncer infantil", dice Morales. Sin embargo, hay "mucha más inversión en el cáncer de adultos porque la prevalencia es mucho mayor (el cáncer pediátrico está considerada una enfermedad rara) y la investigación está mucho más desarrollada. Un dato que sirve para ilustrar la incidencia entre uno y otro: en todo el mundo hay al año unos 400.000 casos de cáncer infantil, mientras que solo en España al año hay 300.000 casos de cáncer de adulto. "En países como el nuestro podemos curar al 80% de niños. Pero en los países en vías del desarrollo, donde se producen el 80% de los cánceres infantiles, solo se curan el 20% de niños", advierte Morales. Así, globalmente, la mayoría de niños con cáncer en el mundo mueren. "Pero no por la enfermedad, sino por su código postal. Nosotros estamos en un contexto muy privilegiado, pero esta no es la realidad para la mayoría de niños. Congresos como este ponen de relieve la importancia de la colaboración", concluye Morales. Visita de la ministra En su visita al Hospital Sant Joan de Déu, la ministra Darias ha destacado la elevada presencia del Congreso de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, que ha recibido a más de 3.000 participantes. Preguntada por los medios de comunicación sobre cuándo se aprobaría la reforma de la ley antitabaco española (que prohibirá fumar en terrazas o en interiores de coche), la ministra ha respondido que espera sacarla adelante "en esta legislatura", pero no ha precisado fechas. En cuanto al uso de mascarillas en el transporte público, ha manifestado que Sanidad seguirá escuchando a su comité de expertos y que cualquier medida que se tome estará basada en la evidencia científica. De momento, en España son obligatorias en el transporte público. Y, en cuanto a la cuarta dosis de la vacuna del covid-19, que ya se ha empezado a poner en residencias, también ha dicho que será la ponencia de vacunas la que valore si habrá que ponerle esta cuarta dosis a los menores de 60. De momento, solo está indicada para los mayores de 60 o menores de 60 con factores de riesgo y sanitarios.