La Costa del Sol tiene ya el consumo de agua garantizado hasta octubre

El temporal de las últimas semanas ha tenido ya su efecto positivo en los pantanos de Málaga y en el caso de la Costa del Sol ya se ha asegurado su abastecimiento de agua para todo el verano. Con los 13 hectómetros que ha ganado el embalse de la Concepción en esta última semana ya se ha situado al 65% de su capacidad, por lo que hay caudal suficiente para llegar al inicio del año hidrológico, que empieza el 1 de octubre. Así lo ha asegurado Carlos Cañavate, consejero delegado de la empresa de aguas del litoral occidental, Acosol.

Estos nuevos aportes de agua dan cierta tranquilidad a la Costa del Sol, que antes de estas lluvias se encontraba en una situación complicada que no garantizaba el abastecimiento para los meses estivales. El litoral occidental tiene una necesidad de agua de unos 100 hectómetros al año, por lo que el sistema es deficitario y se dispone de agua de año en año, no como ocurre en otros pantanos que cuando alcanzan un buen nivel de llenado se aseguran cubrir varios años de demanda, según ha explicado Cañavate, quien ha aclarado, no obstante, que "la lluvia no cesa la sequía, porque la infraestructura sigue siendo deficitaria".

De momento, con este nuevo caudal, que irá aumentando si continúan las precipitaciones, lo que sí se va poder realizar son medidas como poder limpiar algunas zonas del embalse para mejorar su capacidad "y poder dar un poco de agua a Málaga para que se la pase a la Axarquía", cuyo pantano, La Viñuela, es el que presenta una situación más extrema. En ese sentido, el consejero delegado de Acosol indica que sería necesario mejorar las tuberías que conectan la Costa del Sol tanto con el Campo de Gibraltar como con Málaga para aumentar la cantidad de los aportes. No es el único proyecto que Cañavate valora como necesarios para incrementar la capacidad de dar agua del litoral occidental. Cita, por ejemplo, la opción de aumentar la capacidad de la desaladora de Marbella, un proyecto que considera que puede sustituir a la desaladora prevista en Mijas y que incluso tendría un presupuesto menor. "Lo que queremos es incrementar la desaladora de 15 a 30 hectómetros cúbicos", un proyecto que costaría unos 30 millones y que ayudaría a dar más tranquilidad para el verano.

Actualmente, la desaladora tiene ocho líneas de funcionamiento, pero solo dos están modernizadas, por lo que Acosol solicita a la Junta que se modernicen las seis restantes. También piden que se destine el canon del agua a realizar obras, que en los últimos diez años ha recaudado 100 millones de euros "y solo se han invertido cinco". Y a la espera del necesario proyecto de recrecimiento del pantano de la Concepción, Cañavate cree vital que se ejecute la presa de Gibralmedina, en la sierra de Grazalema, un embalse que podría sumar aportes a la Costa del Sol, al igual que podría aportar la lluvia que cae en el Genal si hubiese alguna forma de aprovechamiento.

Para Cañavate, es muy importante que exista una buena planificación hidrológica por parte de la Junta y que también se plantee el uso de los acuíferos para un aprovechamiento que no lleve a su sobreexplotación, como ocurre ahora con el acuífero de la Sierra de Mijas.

Aumento de los embalses

Desde el lunes 14 hasta este miércoles, los pantanos malagueños han ganado casi 55 hectómetros cúbicos, un caudal que irá aumentando con las escorrentías. De momento, el embalse más beneficiado es el del Conde del Guadalhorce, que ha sumado casi 20 hectómetros más y ya está por encima del 50% de su capacidad, seguido por la Concepción, con 17 hectómetros más, mientras que la Viñuela solo ha sumado tres hectómetros más.

En la actualidad, los embalses se encuentran en total al 39,7%, frente al 30% que sumaban hace dos semanas.