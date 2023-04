En el año 2008, las asociaciones que forman parte de la “Confederation of Meningitis Organisations (CoMO)” decidieron crear el Día Mundial de Meningitis con el objetivo de dedicar una jornada a concienciar sobre esta enfermedad, y hacerlo a nivel mundial.

Era un paso para lograr un objetivo fundamental que se impusieron, junto con la OMS, y que bautizaron como "Derrotar a la Meningitis para 2030" .

Se trataba de diseñar una hoja de ruta Mundial para conseguir avanzar hacia un mundo sin meningitis.

Claro que no nos podemos llamar a engaño. La meningitis obedece a muchas causas diferentes y sabemos que no habrá un mundo sin meningitis porque no es posible eliminarla ni erradicarla. Pero como dice el documento publicado por la OMS:

“Estamos determinados a acercarnos a ese objetivo tanto como sea posible”

Y para ello establecieron en 3 objetivos:

Eliminar las epidemias de meningitis bacteriana Reducir mediante vacunación el número de casos de meningitis bacteriana prevenible en un 50%, y las defunciones en un 70% Reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida después de la meningitis

Y aunque hace un año decidieron cambiar la fecha del Día Internacional de la meningitis desde el original 24 de abril al 5 de octubre, este año vamos a tener presente esta enfermedad en las dos fechas (ahora y dentro de 6 meses), por la importancia de la concienciación y porque los datos actuales no son los mejores para la esperanza.

Además, desde hoy y hasta el día 30 la OMS organiza la "Semana Mundial de la inmuniación"

La priera causa de muerte por infección en niños, y empeorando

La meningitis es una enfermedad causada por virus, bacterias u hongos, que provocan la inflamación de las membranas que recubren el cerebro (meninges) y la médula espinal.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN):

Cada año se declaran unos 1.000 casos de meningitis en España, de los cuales, un 10% son muy graves. Casos que puede pueden provocar la muerte o dejar secuelas muy graves al paciente.

De hecho, esta patología es la primera causa de muerte por infección en niños y adolescentes, siendo la meningitis meningocócica la que mayor mortalidad provoca.

Como explica la doctora Marta Guillán, secretaria del Grupo de Estudio de Neurología Critica e Intensivista de la SEN:

“La gran mayoría de las meningitis están causadas por virus, pero las provocadas por bacterias y hongos suele ser las más graves”,

“En España, los virus digestivos (enterovirus) y los del herpes, son los que, con más frecuencia, están detrás de la mayoría de los casos de meningitis vírica; mientras que neumococos y meningococos, son las causas más comunes de meningitis bacteriana”, añade.

Afortunadamente en nuestro país el número de casos que se detectan cada año no es preocupante. Pero sí lo es el hecho de que desde el año 2014 hayamos estado observando una tendencia ascendente, principalmente debido a un incremento de los casos de meningitis meningocócica por los serogrupos W e Y.

Yaunque hemos tenido tres años de disminución drástica de casos gracias a las medidas de protección contra la COVID-19, el fin de la pandemia, de las mascarillas, de las distancias y de la menor atención a la higiene de manos, ha provocado un repunte de los casos registrados.

“La gran mayoría de agentes que producen meningitis se trasmiten por vía respiratoria. Por lo tanto, minimizar el contacto cercano entre personas, utilizar mascarillas, aumentar la higiene de manos, etc., son medidas que también hicieron descender los casos de meningitis”, señala la especialista.

“Una vez que nos hemos relajado en las medidas higiénicas adquiridas en la pandemia estamos volviendo a ver cómo crecen los casos de meningitis".

"En la última temporada epidémica se ha producido un incremento del 10% en los casos de meningitis bacteriana”.

A pesar de estos datos, la doctora Guillan confía “en que la vacunación sistemática de los niños, y más con la reciente incorporación de la vacuna frente al meningococo B en el calendario vacunal infantil de todas las comunidades autónomas, mitigará esta tendencia creciente”.

La importancia de la vacunación

Actualmente, la mejor prevención contra la meningitis sigue siendo la vacunación. Por eso, desde la SEN se quiere insistir en la importancia de seguir las recomendaciones del calendario común de vacunación a lo largo de la vida.

Además, la SEN, junto con distintas asociaciones médicas está intentando promover la consecución de un calendario único de vacunaciones en todas las comunidades para asegurar la equidad en la prevención de la enfermedad ya que, como comenta la doctora Marta Guillán

“Estimamos que alrededor de un 20% de la población puede ser portadora de alguna de las bacterias que provocan las meningitis más graves. Y aunque la gran mayoría de estas personas no desarrollarán la enfermedad, sí pueden transmitirla a otras personas más vulnerables y/o predispuestas”.

“Los grupos de mayor riesgo son los niños menores de 5 años y los jóvenes de entre 15 y 24 años y también personas que padezcan alguna enfermedad que comprometa su sistema inmunitario o que vivan en entornos comunitarios o de hacinamiento”.

Pero esta experta insiste en que “cualquier persona sana, y sobre todo si no está vacunada, puede contraer meningitis”.

Principales complicaciones de la meningitis

Aunque en el 90% de los casos la enfermedad cursa de forma leve, en el porcentaje restante las complicaciones y secuelas de la meningitis pueden ser muy graves.

"Dependiendo de la gravedad y extensión de la infección, el abanico de complicaciones y secuelas que puede dejar la meningitis es muy amplio, aunque los más habituales son déficits motores e intelectuales, sordera y epilepsia”, explica Guillán.

“Y si además se produce sepsis, es decir, que la infección pasa al torrente sanguíneo, se pueden producir numerosos problemas vasculares, fallos orgánicos o gangrenas que llevarán a la necesidad de realizar intervenciones quirúrgicas”, añade.

“Estamos, por lo tanto, ante una enfermedad muy grave y que puede dejar secuelas para toda la vida. Por lo tanto, se trata de una emergencia médica en la que su diagnóstico y tratamiento precoz es clave para evitar las secuelas y la mortalidad asociada”, concluye.

Hay que saber identificar los síntomas de la enfermedad

Como ocurre con el ictus u otras enfermedades, detectar a tiempo la meningitis es vital, ya que cuanto más tiempo pase sin que una persona reciba valoración médica, mayor será el riesgo de mortalidad o de sufrir daños neurológicos permanentes.

El problema es que la meningitis no es siempre fácil de identificar porque los primeros síntomas son parecidos a los de otras enfermedades de menos gravedad:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular.

Síntomas gastrointestinales.

Problemas respiratorios.

Pero según avance la meningitis, sí aparecerán otros síntomas más característicos de la enfermedad que se deben saber reconocer:

Rigidez en la nuca. La forma de determinar este síntoma es echar al niño en la cama boca arriba e intentar flexionar su cuello. Si las meninges están inflamadas a causa de la meningitis, esto provocará que el niño flexione las rodillas.

Vómitos que se producen en forma de ‘escopetazo’.

Puntitos rojos por todo el cuerpo (petequias), que al presionarlos desaparecen.

Sensibilidad excesiva a la luz.

Disminución del nivel de conciencia.

Convulsiones.

Cualquier de estos signos nos deben alertar y acudir inmediatamente a las urgencias para su valoración.

Meningitis: un llamamiento a la acción

La OMS, en su documento de 2014 "Derrotar a la Meningitis para 2030" y bajo el epígrafe "un llamamiento a la acción", da unas nociones básicas sobre la enfermedad que pueden ayudar, y mucho, a concienciar a la sociedad.

Por esa razón las reproducimos a continuación:

La meningitis es una enfermedad que puede ser mortal, causada por la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, debida generalmente a infecciones bacterianas y virales.

La forma más mortífera y discapacitante de esta enfermedad es la Meningitis bacteriana aguda, que puede:

Causar epidemias

Ocasionar la muerte en 24 horas

Dejar a una de cada cinco personas afectadas, con discapacidad permanente después de la infección.

Muchos casos y defunciones son prevenibles mediante vacunación, pero los progresos para derrotar a la meningitis están rezagados respecto de otras enfermedades similares.

Las estmaciones mundiales anterores a la pandemia hablaban de hablan de unos 5 millones de nuevos casos en todo el mundo, y 290 000 defunciones.

Afecta a todas las edades

Si bien es cierto que la meningitis afecta a personas de todas las edades, los niños pequeños son los más expuestos, tal y como demuestra que la mitad de los casos y defunciones se producen en niños menores de cinco años.

Además, la meningitis y la septicemia conexa pueden dejar secuelas graves como:

Pérdida de audición

Discapacidad visual y física

Disfunciones cognitivas

Pérdida de miembros.

"El cinturón de la meningitis"

La máxima carga de morbilidad se registra en el cinturón de la meningitis del África subsahariana, pero estamos hablando de una enfermedad que amenaza en todos los países del mundo:

Desde 2014 se han producido epidemias de meningitis bacteriana en países como Chile, Fiji, Kirguistán, Níger y Nigeria.

Y la propagación de algunas cepas virulentas a escala mundial ha puesto de relieve la necesidad de adoptar un enfoque global respecto de la vigilancia y la prevención.