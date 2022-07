Rafa hace más de 20 años que usa audífonos. Toda una vida en la que, pese a su juventud, ha vivido distintas etapas y fases ante su problema auditivo. “Me diagnosticaron de hipoacusia bilateral neurosensorial severa, que básicamente quiere decir que mis oídos más o menos oyen bien, pero no transmiten bien a través del nervio a mi cerebro”, por lo que oye poco, explica el propio Rafael, que es profesional sanitario en un hospital de Córdoba.

Con este diagnóstico, el propio otorrino “me recomendó que fuera a un centro de audición y me mencionó Efeta como uno de confianza”. De la mano de Efeta, Rafa cuenta su historia y explica, en primera persona, algunas de las situaciones de su día a día y cómo el usar audífonos le ha cambiado la vida.

Recuerda que su primer acercamiento al centro auditivo “no fue un proceso satisfactorio. Yo tenía negación sobre esa situación y rechazaba utilizar audífonos. Y aunque en realidad me hubiera convenido, no lo hice”. No sería hasta un año después cuando “empecé a utilizar estos audífonos, con los que estoy mucho más cómodo y con lo que he visto que me manejo mejor y estoy más a gusto”.

"Después de usar audífonos, te das cuenta de cuánta es la pérdida real de audición que tenías"

“Usar audífonos me ha ayudado porque aunque toda la vida me he manejado y yo he pensado que me defendía y que quizás no necesitaba utilizar audífonos; lo cierto es que una vez que ya utilizas las prótesis y te adapta a ella, te das cuenta de cuánta es la pérdida real de audición. Una vez que uno utiliza el aparato, oye mejor, entiende mucho mejor el entorno y se maneja mejor”.

Usar audífonos debería ser como el que usa gafas

Todo este proceso redunda directamente en la calidad de vida. Rafa apunta que “comunicarse con otras personas es clave y desde luego la satisfacción de poder desenvolverme mejor con otras personas, en los entornos de trabajo, en casa… Y sin embargo, el no tener esos problemas que yo en principio creía que iba a tener en el uso de audífonos, me doy cuenta que es un poco como cuando uno utiliza las gafas, que al principio se siente extraño, pero después es fácil y se lleva bien”.

Hay que ponerse en manos de profesionales

“Recomiendo a cualquier persona que tenga problemas de audición que lo analice, que lo estudien en su centro auditivo porque uno no se da cuenta por sí mismo. Se necesita la ayuda de profesionales para entenderlo y uno puede criterios previos y puede negar la situación real porque crea que se maneja, pero ese manejo son capacidades paralelas que hacemos para manejarnos, pero en realidad hace falta la prótesis que te ayuda a tener mejor salud auditiva y tu rehabilitación auditiva”.

Tanto para Rafa como para los profesionales de Efeta, los tiempos si cuentan y son importantes. “Mientras antes empieces a usar los audífonos, mejor vas a estar, mejor te vas a adaptar y menos audición pierdes; por tanto, es un concepto redondo, necesario y es una parte de la salud que hay que atender como cualquier otra, de manera pronta y profesional”, aclara Rafa.

Rechazo por estética y complejo

Aunque cada paciente es un mundo y cada problema único, también lo son los motivos por los que la gente rechaza el uso de audífonos. “Yo en mi caso, cuando era joven, tuve mucho rechazo estético; empecé a utilizar un audífono que era más como un tapón y yo creía que se vería menos, que era algo que me preocupaba mucho por entonces”. Rafa explica que su audífono ahora es finito y que muchas veces tiene que tocarse para asegurarse de que los lleva puestos. “La gente no se da cuenta y cada vez me importa menos que se vea o no, pero la verdad es que está muy conseguido y se ven muy poco”.

"No tenemos tan socialmente integrado que se usen audífonos para la persona que oyen poco; y sí utilizar lentes para que las personas que ven poco, pero es así de natural"

Sobre el rechazo estético, Rafa asume que “esto fue un problema muy fuerte para mí para empezar”. Aunque también sabe que otras personas “tienen el problema de que niegan que estén así de sordos como realmente están. Esto es una faceta más de la vida, de la naturaleza, de la salud, como el que ve poco. Pero no lo tenemos tan socialmente integrado que se usen audífonos para la persona que oyen poco, y sí utilizar lentes para que las personas que ven poco, pero es así de natural”.

El equipo profesional, pieza clave para el proceso de adaptación

Rafa reconoce que Efeta y todo el equipo humano que lo forma, han sido pieza clave en todo su proceso de aceptación y adaptación. “Siempre me han atendido de una forma muy cercana. Yo las conozco, ellas me conocen, saben mi caso, pasa el tiempo, nos vemos y ya, no sé, es como una cercanía, una familia y un equipo de ayuda que yo valoro y que lo tengo muy en cuenta. Desde luego, Javier [Francisco Javier Amián, Javier Amián, audiologo y director de Efeta] y todo su esquipo son para mí personas importantes y les estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí”.

